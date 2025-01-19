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İsrail'in 471 günlük saldırılarında Gazze'de can kaybı 46 bin 913 oldu

Yayınlanma Tarihi: Ocak 19, 2025 15:10

İsrail'in 471 günlük saldırılarında Gazze Şeridi'nde can kaybının 46 bin 913'e, yaralı sayısının 110 bin 750'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 25 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 913'e, yaralı sayısının da 110 bin 750'ye yükseldiği ifade edildi.

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İsrail Filistin Sağlık Bakanlığın Gazze Gazze Şeridi

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