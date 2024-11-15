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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Rize'deki depreme ilişkin açıklama:

"İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır"

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Rize’deki depreme ilişkin açıklama:
Yayınlanma Tarihi: 15.11.2024 13:06:33 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirtti.

Depremin, Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon'dan da hissedildiğini kaydeden Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

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Etiketler AFAD Rize Ali Yerlikaya Trabzon Erzurum Artvin Bayburt Hemşin

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