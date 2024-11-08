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Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü kutlanıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi.

Azerbaycan’da Karabağ Zaferi’nin 4. yıl dönümü kutlanıyor
Yayınlanma Tarihi: 8.11.2024 11:16:54 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 11:16

"Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Bakü'nün çeşitli bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere, askerler ve Karabağ Savaşı gazileri katıldı.

Yürüyüş öncesinde, şehitler saygı duruşuyla anıldı, Azerbaycan Milli Marşı okundu. Askeri bandonun marşlar seslendirdiği yürüyüşte vatandaşlar da yer aldı.

Bakü'nün yanı sıra Gence, Hankendi, Laçın ve Şuşa'da da yürüyüşler yapıldı.

Azerbaycan ordusu, 4 yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı.

27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.

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Etiketler Gence Hankendi Ağdam Şuşa Laçın Kelbecer Bakü Azerbaycan Milli Marşı İlham Aliyev karabağ savaşı Karabağ Azerbaycan Karabağ Zaferi

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