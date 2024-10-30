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GÜNDEM

Bosna Hersek'in güneyi sonbahar renklerine büründü

Bosna Hersek'teki Hersek-Neretva Kantonu'nda, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı.

Bosna Hersek’in güneyi sonbahar renklerine büründü
Yayınlanma Tarihi: 30.10.2024 13:26:22 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:26

Ülkenin güneyinde, kantona bağlı Prozor-Rama kentinin kırsal bölümlerinde ağaçların yaprakları, hazan mevsiminin renklerini taşıyor.

Havanın güneşli olmasının da etkisiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünen ağaçlar, görsel güzellik oluşturuyor.

Kente yakın konumdaki Scipe köyü, sonbahar renklerinin arasında dronla görüntülendi.

Bölge, fotoğraf sanatçılarının yanı sıra manzarası nedeniyle doğa yürüyüşü yapanların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Başkentteki İlidza semtinde bulunan ve artık tamamen sonbahar renklerinin hakim olduğu "Velika Aleja" ve şehir merkezindeki "Vilsonovo" Yürüyüş Yolu, yaprakların sararıp dökülmesiyle adeta görsel şölen yaşatıyor.

Saraybosna'daki milli parklar ve yürüyüş yolları fotoğraf tutkunlarının da uğrak adresi oldu.

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Etiketler Hersek Bosna Hersek Saraybosna İlidza Prozor Rama Neretva Kantonu Velika Aleja Scipe gündem

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