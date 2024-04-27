Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Lokanta ve kafelerde uygulanan KDV oranlarında değişiklik yapıldı
GÜNDEM

Lokanta ve kafelerde uygulanan KDV oranlarında değişiklik yapıldı

Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı ise yüzde 20'ye çıkarıldı.

Lokanta ve kafelerde uygulanan KDV oranlarında değişiklik yapıldı
Yayınlanma Tarihi: 27.4.2024 09:23:53 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 09:23

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerde imal edilen veya bu işletmelerin dışarıdan temin ettiği gıda maddelerinin satışında uygulanan KDV oranı, yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı. Bu oran, alkollü içecekler için ise yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

İşletmelerin, telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, "gel-al" gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışlarda da aynı KDV oranları uygulanacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine masa, oturma yeri, tezgah gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunanların da bu yerlerde yaptıkları satışlar düzenleme kapsamına alındı.

Tebliğ, mayısın başından itibaren yürürlüğe girecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği alkollü Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN