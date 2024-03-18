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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından BM'ye İsrail’in Şifa Hastanesindeki "katliamını" durdurması çağrısı

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) ile tüm uluslararası kurumlara İsrail'in Şifa Hastanesinde hasta, yaralı, sığınmacı ve sağlık personeline yönelik devam eden katliamını durdurması çağrısında bulundu.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından BM’ye İsrail’in Şifa Hastanesindeki katliamını durdurması çağrısı
Yayınlanma Tarihi: 18.3.2024 11:28:18 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:28

Sağlık Bakanlığı, Gazze kentindeki Şifa Hastanesine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin ateş açması sonucu birçok Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve yaralamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Şifa Hastanesinin kapısında yangın çıktığı, hastaneye sığınan kadın ve çocuklar arasında dumandan etkilenenler olduğu ve iletişimin kesildiğine dikkat çekilerek, çok sayıda sığınmacının özel ameliyathane binası ile 8 numaralı binadaki acil durum bölümünde mahsur kaldığı vurgulandı.

Çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, yangının söndürülememesi nedeniyle yaralıların kurtarılamadığı belirtilen açıklamada, pencerelere yaklaşan herkesin hedef alındığına işaret edildi.

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesine yönelik bir kez daha katliam yaptığına dikkat çekilen açıklamada, BM ile tüm uluslararası kurumlara İsrail'in Şifa Hastanesinde hasta, yaralı, sığınmacı ve sağlık personeline yönelik devam eden bu katliamını durdurması çağrısı yapıldı.

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