Bakan Karaismailoğlu, " Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon lira, akaryakıttan 180 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 272 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yani her yıl 272 milyon lira milletimizin cebine, Hazinemize kazandıracağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon lira, akaryakıttan 180 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 272 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yani her yıl 272 milyon lira milletimizin cebine, Hazinemize kazandıracağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde yaptığı basın açıklamasında, Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini katbekat artıracak, ülkenin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden Zigana Tüneli'ni hizmete açarak muhteşem bir eseri daha Trabzon ve bölge ile buluşturacaklarını söyledi.

Türkiye adına mühendislik harikası önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Gün geçmiyor ki tüm ülkemizde ve güzel Trabzon'umuzda yeni bir açılış olmasın, dev bir eser hizmete girmesin. Hem hükümetimizin yatırımları hem de AK Partili yerel yönetimlerimizin çalışmaları sayesinde ülkemizi ve Trabzon'u dev projelerle dört baştan imar ve ihya etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, coğrafi açıdan çok önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle ulaştırma ve haberleşme stratejisini bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlanmak ayrı bir önem taşımaktadır. Bu gerçekten hareketle özellikle ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 21 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerini, küresel eğilimleri dikkate alarak yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekmekte. Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran, Irak olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır."

Karaismailoğlu, projenin, dünyayı Türkiye'ye bağlayan vizyon ve çalışmalarının en önemli aşamalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bu noktada Yeni İpekyolu olarak tanımlanan Basra Körfezinden Türkiye sınırına uzanan kara yolu ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik 'Kalkınma Yolu' projemizi de hatırlatmak istiyorum. Kalkınma Yolu hem Türkiye hem Irak hem de tüm bölge için stratejik önemi yüksek bir projedir. 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyolu kapsayan Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak." diye konuştu.

Kalkınma Yolu'nun Orta Koridor'a yeni bir soluk getireceğini belirten Karaismailoğlu, "Orta Koridor'a yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecektir. Trabzon'dan başlayıp Habur'a uzanan kuzey-güney ulaşım koridorumuz, Habur'dan devam ederek kalkınma yolu ile Basra Körfezine ulaşacak ve yeni bir ticaret koridoru doğacaktır." dedi.