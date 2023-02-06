Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin açıklama yaptı

Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir. - "Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşanan 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldığını belirterek, "Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geldi.

AFAD Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına açılama yapan Erdoğan, "Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Merkezi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre moment büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem, geniş bir alanda hissedildi." dedi.

Depremin derinliğinin 7 kilometre olarak belirlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine nispeten yakın diğer illerimizde de küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda yaşandığı anlaşılıyor. Güney komşumuz Suriye'nin sınırlarımıza yakın şehirlerinde de ciddi yıkımlar yaşanmıştır. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki valiliklerin kendi illerindeki tüm imkanları derhal seferber ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmaları konusunda altyapısı ve eğitimi olan birimlere sahip kurumlarımız göreve çağırılmıştır. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. Halihazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, deprem bölgesine dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor.

Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölgeyle gerek Ankara'daki arkadaşlarımızla temasa geçerek çalışmaları yakın takibe aldık. Ankara'daki koordinasyon merkezimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığında hemen faaliyete geçti. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Yakın yerlerden başlayarak ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları, yardım malzemeleri sevk edildi ve sevk ediliyor. AFAD tarafından yapılan planlamaya göre yönlendirilen arama kurtarma ve yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor."

- "912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır"

Mevsimin kış, havanın soğuk, depremin gecenin tam yarısı gerçekleşmiş olmasının işleri zorlaştırmakla birlikte herkesin canla, başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksin verildiğini vurgulayan Erdoğan, "Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir." dedi.

Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğinin bilinemediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır. Tabii böyle dönemlerde ulaşımın ve iletişimin sağlıklı yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bunun için bilhassa enkaz bölgelerine giden yolların açık tutulması, iletişim araçlarının sadece zorunlu durumlarda kullanılması gerekiyor. Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kurumlar mutlaka AFAD ile koordinasyon içinde hareket etmelidir. AFAD koordinasyonu dışında bölgeye gönderilen yardımlar hem kargaşaya yol açmakta hem de amacına ulaşması zorlaşmaktadır.

Uluslararası yardımlar için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün; 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür. ülkemizdeki ve depremin hissedildiği tüm coğrafyalardaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve tüm insanlığı bu tür afetlerden korusun diye dua ediyorum."

AFAD Koordinasyon Merkezindeki toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.