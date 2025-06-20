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Anasayfa Genel Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Yayınlanma Tarihi: 20.06.2025 09:19

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-12. kilometrelerindeki şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-16. kilometrelerinde Eminlik Kavşağı'nın Adana yönündeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım 1 numaralı şeritten devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde Batı-İskenderun kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydın-İncirliova yolunun 26-42. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle İncirliova'ya gidiş yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Kırklareli-Dereköy yolunun 30-33. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 34-58. kilometrelerindeki yapım ve bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nin Rize yönündeki geçişinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle alt geçit 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, sürücüler aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yoluna yönlendirilecek.

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