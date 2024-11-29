Başkentin güvercin sevdalısı ‘’Kuşçuları’’

Ankara ’da ev ve işyerlerine kurdukları özel alanlarda güvercin besleyen vatandaşlar ‘’Kuşçu’’ olarak anılıyor.

Uçarken takla atma yetenekleri nedeniyle daha çok tercih edilen ''taklacı güvercinler'' kuşçuların özenle baktıkları türler arasında yer alıyor.

Vatandaşlar, ev ve işyerlerinin çatıları ile bahçelerinde besledikleri güvercinleri sabahın ilk ışıklarıyla kümeslerinden çıkararak uçuşlarını izliyor.

Kuşçuların en büyük korkusu, yırtıcı kuşların ve kedilerin güvercinlerine zarar vermesi. Türüne göre yüksek fiyatlara satılabilen güvercinler, zaman zaman yardım amaçlı kurulan mezatlarda kuşçular arasında el değiştiriyor.

Çankaya ilçesinde kendi arazisine yaptığı kümesinde onlarca taklacı güvercin besleyen Zeynel Baran, her gün güvercinlerinin bakımını özenle yaparak gökyüzünde süzülmelerini keyifle izliyor.