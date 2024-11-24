Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Genel
  • İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı:
GENEL

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 14-21 Kasım'da 2 milyon 942 bin 329 aracın denetlendiğini, 462 bin 324 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı:
Yayınlanma Tarihi: 24.11.2024 10:54:23 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:56

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamakla" ilgili olarak 2024'te 368 bin 780 işlem yapıldığını belirtti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarının ve denetimlerin artırıldığını, denetimler arttıkça da kaza sayılarının azaldığını aktaran Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Bu kapsamda 14-21 Kasım'da 2 milyon 942 bin 329 aracın denetlendiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 231 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 949, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 786, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 869, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 485 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 462 bin 324 araca/sürücüye işlem yapıldı."

Paylaşımında trafik denetimlerine ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Ali Yerlikaya zorunlu mali sorumluluk sigortası

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN