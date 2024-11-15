ASELSAN, oyun değiştirici teknolojilerini Mavi Balina 2024 Tatbikatı’nda sergiledi

ASELSAN ’ın su altı ve su üstü için geliştirdiği FERSAH 100 MS multistatik sonar suit sistemi, DERİNGÖZ 100M/600 otonom sualtı aracı ve DÜFAS 100-CU derinliği değiştirilebilir düşük frekans çekili aktif/pasif sonar sistemi katılımcılardan tam not aldı

Mavi Balina 2024 Tatbikatında ASELSAN'ın Mavi Vatan için geliştirdiği DÜFAS, ASELSAN denizaltı sistemleri, MARLİN, DERİNGÖZ gibi oyun değiştirici teknolojiler yoğun ilgi gördü.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Mavi Balina 2024 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi. Tatbikata NATO unsurları ve yabancı ülke temsilcileri gözlemci olarak katıldı.

Tatbikat kapsamında Aksaz Deniz Üssü'nde açılan sergi alanında, ASELSAN'ın su altı ve su üstü için geliştirdiği FERSAH 100 MS multistatik sonar suit sistemi, DERİNGÖZ 100M/600 otonom sualtı aracı ve DÜFAS 100-CU derinliği değiştirilebilir düşük frekans çekili aktif/pasif sonar sistemi katılımcılardan tam not aldı.

Mavi Balina'da dikkati çeken FERSAH 100 MS multistatik sonar suit sistemi, tamamen ASELSAN'ın milli imkanlarıyla geliştirildi. Sistem, açık deniz ve kıyı sularında denizaltıları, torpidoları, insansız sualtı araçlarını, demirli mayınları ve yüksek hızlı devriye botları gibi diğer sualtı tehdit unsurlarını tespit etmek, takip etmek, sınıflandırmak ve konumlandırmak amacıyla kullanılan entegre sonar sistemi olarak tanımlanıyor.

DERİNGÖZ 100M/600 otonom sualtı aracı, keşif ve gözetleme maksadıyla kullanılabilen bir sualtı aracı olarak öne çıkıyor. 600 metre çalışma derinliği bulunan DERİNGÖZ, modüler sistem mimarisi ve artırılabilir batarya ile 15 saate kadar çalışabiliyor. Kablosuz haberleşme kabiliyeti olan DERİNGÖZ, kolay kullanım ve bakım imkanı sunuyor.

- Mavi Vatan'ın koruyucuları

ASELSAN'ın oyun değiştirici teknolojileri arasında bulunan DÜFAS 100-CU, başta denizaltılar olmak üzere su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesine imkan veriyor. DÜFAS, kompakt ve hafif tasarımı ile farklı boyutlarda su üstü platformlarda ve insansız su üstü araçlarında kullanılabiliyor.

ASELSAN tarafından denizaltılar için özel olarak geliştirilen FERSAH 100-S denizaltı sonarları da Mavi Balina tatbikatında yoğun ilgi gördü. Bir denizaltının sahip olduğu akustik sensörlerin tamamını üretebilme kabiliyetine sahip olan ASELSAN, yeni nesil sonar sensörlerini geliştirme çalışmalarına da devam ediyor.

DÜFAS 100/LR ise başta denizaltılar olmak üzere su altı tehditlerinin su üstü gemileri tarafından tespit edilmesine imkan veriyor. Sistem aktif ve pasif sonar yeteneklerini kullanarak uzun mesafelerden denizaltı ve torpido tespit edebiliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ilk insansız deniz Aracı olan MARLİN sayesinde Türk donanması insanlı unsurlarla yaptığı keşif-gözetleme-istihbarat, karakol, suüstü harbi, elektronik harp ve denizaltı savunma harbi görevlerini insansız olarak icra edebilme yeteneğine kavuştu.