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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
Yayınlanma Tarihi: 21.09.2024 09:11:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 09:11

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu ve bağlantı yollarının 6-11. kilometrelerindeki üstyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları kesimi 20-22. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu Serbest Bölge-Gözeneler kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı Hatay istikametinden kontrollü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun bağlantı yolu ve Kırşehir istikametindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

İstanbul-Şile Yolunun 52-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım, Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve Ereğli-Devrek yolunun 0-12. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hopa-Borçka yolunun birinci kilometresindeki dere taşkını nedeniyle bölünmüş yolun Borçka-Hopa yönü trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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Etiketler Ankara Ulaş Altınyayla Devrek Isparta Borçka Şarkışla Ereğli Samsun Kırşehir Beyşehir Hatay Adana Bolu Doğu Hopa

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