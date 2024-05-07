Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Genel
  • Koparılmasının cezası 387 bin lira olan "Eber Sarısı" drone ile korunuyor
GENEL

Koparılmasının cezası 387 bin lira olan "Eber Sarısı" drone ile korunuyor

Afyonkarahisar'da koparıldığında 387 bin 141 lira cezası bulunan endemik bitki türü "Eber Sarısı"nın bulunduğu alanlar drone ile kontrol ediliyor.

Koparılmasının cezası 387 bin lira olan Eber Sarısı drone ile korunuyor
Yayınlanma Tarihi: 7.5.2024 10:08:06 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:07

Eber Sarısı, Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarındaki Eber Gölü çevresinde bulunan alanlarda yetişiyor.

Koparılması yasak olan Eber Sarısı'na zarar verildiğinde 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında sarı rengiyle çiçeklenen Eber Sarısı'nın yetiştiği bölgeleri havadan drone ile kontrol ediyor.

Ekipler, çevrenin korunmasına yönelik bilgilendirme de yapıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Afyonkarahisar Bolvadin Çay Doğa Koruma ve Milli Parklar 5 Eber Gölü Eber Sarısı İl Jandarma Komutanlığı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN