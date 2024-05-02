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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
Yayınlanma Tarihi: 2.5.2024 09:26:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:29

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde altyapı tesis çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Muğla-Denizli devlet yolunun 0-6. kilometrelerinde Denizli istikametindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Çeşme ve Çanakkale-Karşıyaka bağlantı yolları, aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları dolayısıyla 23.00-05.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılacak. Bu bölgede trafik akışı otogar istikametinden sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerindeki Karataş viyadüğünün Çankaya Kavşağı istikametindeki bölümünde genleşme derzi değişimi nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam edecek.

TAG Otoyolu'ndaki "Mersin-Kızkalesi-Taşucu Otoyolu" yapım işi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle yolun bazı bölümlerinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 14. kilometresindeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Isparta-Eğirdir gidiş istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sanat yapıları imalat çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 1-2. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sürdürülüyor.

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Etiketler Isparta Muğla Aydın Tokat Arhavi Denizli Çanakkale Çeşme Çatalca Sivas Ankara Çevre Otoyolu TEM Otoyolu Hopa Hakkari TAG otoyolu

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