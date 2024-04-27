Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Genel
  • Canlıları koruma çalışmaları biyoçeşitlilik kaybını yavaşlatıyor
GENEL

Canlıları koruma çalışmaları biyoçeşitlilik kaybını yavaşlatıyor

Bilim insanları, canlıları korumaya yönelik çalışmaların biyoçeşitlilik kaybını yavaşlattığını bildirdi.

Canlıları koruma çalışmaları biyoçeşitlilik kaybını yavaşlatıyor
Yayınlanma Tarihi: 27.4.2024 09:02:20 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 09:02

Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, bilim insanları, bazıları 1890 yılından bu yana uygulanan 665 koruma çalışmasını inceledi.

Bilim insanları, bu çalışmaların her 3 vakadan 2'sinde olumlu etki yaratarak küresel biyoçeşitlilik kaybını azaltmada etkili olduğunu tespit etti.

Koruma çalışmalarında gözlemlenen her 3 türden birinin şu anda insan faaliyetleri nedeniyle tehlike altında olduğunu vurgulayan araştırmacılar, bulgularının tehdit altındaki canlıları koruma üzerine çalışanlar için bir "ışık" sunduğunu belirtti.

Araştırma ekibinden, "Re:wild" adlı ABD merkezli çevre kuruluşundan Dr. Penny Langhammer, BBC'ye verdiği demeçte, "Bugünlerde neslin tükenmesiyle ilgili manşetleri okuduğunuzda, biyoçeşitlilik konusunda başarısız olduğumuz izlenimine kapılmanız çok kolay ancak bu resmin tamamına bakıldığı anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Langhammer, "Bu çalışma, koruma çabalarının yalnızca biyolojik çeşitliliğin durumunu iyileştirmekle ve azalmasını yavaşlatmakla kalmayıp, aynı zamanda gerçekten işe yaradığına dair bugüne kadarki en güçlü kanıtı sunmaktadır." dedi.

Koruma çalışmaları hedefteki tür için işe yaramasa bile diğer türlerin bundan fayda sağladığını belirten Langhammer, Avustralya'da denizatları için koruma alanları oluşturulduğunda, doğal avcı popülasyonunun artması nedeniyle daha fazla denizatının yenildiğine dikkati çekti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler ABD Science Avustralya Penny Lan

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN