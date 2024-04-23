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23 Nisan'da çocuklar makinist koltuğuna oturdu

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından düzenlenen etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar demir yollarında görev yapan anne ve babalarını ziyaret ederek onlara yardımcı oldular.

23 Nisan’da çocuklar makinist koltuğuna oturdu
Yayınlanma Tarihi: 23.4.2024 09:51:24 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 09:51

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara YHT Gar'da 13 çocuk demir yolu çalışanı kıyafetlerini giyerek anne ve babalarına ziyarette bulundu.

Çocuklar, ebeveynlerinin gözetiminde makinist koltuğuna oturdular. Gişede bilet keserek yolcuları kontrol eden çocuklar engelli vatandaşlara da yardımcı oldular. Anne ve babalar da demir yolu ve trenler hakkında çocuklarına bilgi verdiler.

- Trenlerde seyahat eden çocuklara eğlence kiti

Öte yandan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda trenlerde dağıtılmak üzere çocuklara yönelik eğlence kiti hazırlandı. Kitlerin içerisinde boyama ve hikaye kitabı, boya kalemleri ile yapboz bulmaca yer alıyor.

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Etiketler TCDD Taşımacılık AŞ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara YHT Gar

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