Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı-İzmit Doğu Kavşağı kesimindeki muhtelif yerlerde fiber optik kablo altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 10-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük-İnegöl-Bursa istikametindeki yan yoldan ve Avarlar Kavşağı'ndan tek yönlü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24, Antalya-Serik yolunun 0-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 17-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-64. kilometrelerindeki peyzaj, temizlik ve bakım çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.