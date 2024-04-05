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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
Yayınlanma Tarihi: 5.4.2024 08:42:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:27

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 43-46. kilometrelerinde (Belevi Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltma yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişi-Kavşak-1 bölgesinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücüler Ünye içine yönlendiriliyor.

Yüksekova-Esendere yolunun 30-37. ve 39-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatılacak. Bu güzergahta ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü sürdürülecek.

Çanakkale-Çan yolunun 17-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 1. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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Etiketler Aydın Antalya Niğde Samsun Ünye Isparta İstanbul Taşucu Ordu Yüksekova Erdemli Çan Silifke Taşköprü Çanakkale

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