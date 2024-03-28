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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
Yayınlanma Tarihi: 28.3.2024 09:00:59 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 09:00

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Yalova yolunun 15-16. kilometrelerinde orta refüj drenaj sistemleri temizlik çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 43-46. kilometrelerinde (Belevi Kavşağı mevkisi) üstyapı çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikametinde sol ve orta şeritler ulaşıma kapatılarak, trafik akışına diğer şeritlerden izin veriliyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı sebebiyle bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kalkan-Kaş yolunun 35, 43 ve 44. kilometrelerinde sahil kesimindeki taş tahkimat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Etiketler Kara yolların Aydın Samsun Mudurnu Anamur Ünye Siverek Piraziz Kalkan Kocaeli Bolu Ordu Yunus Emre Tüneli Elazığ Malatya Adıyaman

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