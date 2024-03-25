Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Genel
  • Altunizade'de metrobüs arızası nedeniyle yoğunluk oluştu
GENEL

Altunizade'de metrobüs arızası nedeniyle yoğunluk oluştu

- Seferlerin yapılamaması dolayısıyla metrobüs güzergahındaki araç yoğunluğu Acıbadem durağına kadar uzandı

Altunizade’de metrobüs arızası nedeniyle yoğunluk oluştu
Yayınlanma Tarihi: 25.3.2024 09:25:48 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:25

Üsküdar'da metrobüsün arızalanması nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu. Alınan bilgiye göre, Altunizade durağının yakınında bir metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle arıza yaptı.

Arıza nedeniyle seferler aksarken, vatandaşlar durakta beklemek zorunda kaldı. Seferlerin yapılamaması dolayısıyla metrobüs güzergahındaki araç yoğunluğu Acıbadem durağına kadar uzandı.

Vatandaşlar yaşanan aksaklığa sosyal medyadan tepki gösterdi. Durağa gelen bakım ekipleri metrobüsteki arızayı gidermek için aracı yoldan çekti.

İETT Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Araçlarımızın bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. İnisiyatifimiz dışında yaşanan durumlar nedeni ile seferlerimizde aksaklık yaşanabilmektedir. İlgili birim tarafından müdahale edildi. Seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Altunizade Üsküdar İETT Genel Müdürlüğünün Acıbadem

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN