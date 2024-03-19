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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
Yayınlanma Tarihi: 19.3.2024 09:38:50 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:38

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bölümler halinde şerit daraltma uygulanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle ulaşıma Aydın-Denizli istikametinde orta ve sol şeritlerden izin veriliyor. Tarsus-Adana Otoyolu'nun bağlantı yolu 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12, Çanakkale-Çan yolunun 27-28, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şebinkarahisar-Alucra yolunun 20. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

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Etiketler Tirebolu İstanbul Tokat Niksar Akseki Şebinkarahisar Elazığ Malatya Piraziz Espiye Manavgat Çanakkale Karabük Kastamonu Çukurova Bölgesel Havalimanı

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