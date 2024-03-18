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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı:

- "Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur" - "Bu vatanın evlatlarının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan, Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı:
Yayınlanma Tarihi: 18.3.2024 11:44:33 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini bildirdi.

Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmet ve tazimle yad ettiklerini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Harbi'mizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman askerlerin iman ve azmi, milletin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarının, İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham verdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Burada verdiği eşsiz mücadeleyle Türk milleti tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbi'mizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Bu vatanın evlatlarının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan, Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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