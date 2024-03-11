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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
Yayınlanma Tarihi: 11.3.2024 08:43:46 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 08:33

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz-Saray kavşakları 0-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple otoyolun her iki yönünde çalışma programına göre sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılıyor. Kuleler bölgesinde de uygun zaman aralığında sağ, sol ve orta şeritler ulaşıma kapalı tutuluyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Manavgat-Alanya yolunun 6-12. kilometrelerindeki asfalt onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 34-35. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla Çanakkale-Lapseki istikametinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 5-43. kilometrelerindeki Sarayköy-1, Sarayköy-2 ve Çayeli tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün saat 18.00'e kadar ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten gerçekleştirilecek.

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Etiketler Çanakkale İstanbul Muğla Denizli Mudurnu Aydıncık Manavgat Taşova Adıyaman İyidere Alanya Malkara Erbaa Kahta

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