Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

- Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı metro durakları yolcu alımına kapatıldı, vatandaşlar duruma tepki gösterdi - Metro, metrobüs ve otobüslerin bulunduğu aktarma istasyonlarında yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti