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Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

- Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı metro durakları yolcu alımına kapatıldı, vatandaşlar duruma tepki gösterdi - Metro, metrobüs ve otobüslerin bulunduğu aktarma istasyonlarında yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor
Yayınlanma Tarihi: 7.3.2024 09:42:57 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:42

Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.

Metro istasyonlarına gelen yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti.

Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı durakları da yolcu alımına kapatıldı. Duraklarda bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.

Yolcuların istasyonu tahliye etmeleri yönünde anonslar yapıldı.

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