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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
Yayınlanma Tarihi: 1.3.2024 09:53:02 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 09:52

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Ankara yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 15-16. kilometrelerinde orta refüj drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı sebebiyle, bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16, Adana-Karataş yolunun 3-5, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Şebinkarahisar-Alucra yolunun 20. kilometresindeki heyelan sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

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Etiketler Çeşme Adana Fethiye Seydikemer Zonguldak Mengen Şebinkarahisar Tirebolu Urla Bolu Mudurnu Kocaeli Piraziz Espiye Yenişehir

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