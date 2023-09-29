Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Dünya Denizcilik Günü nedeniyle mavi renkle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez denizciliğin önemine dikkati çekmek için maviye büründü.
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki aydınlatmanın sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.
İstanbul'un iki köprüsü Dünya Denizcilik Günü için ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin mavi renkle ışıklandırılması