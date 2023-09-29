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İstanbul'un iki köprüsü Dünya Denizcilik Günü için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin mavi renkle ışıklandırılması

İstanbul’un iki köprüsü Dünya Denizcilik Günü için ışıklandırıldı
Yayınlanma Tarihi: 29.9.2023 08:58:00 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 08:57
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Dünya Denizcilik Günü nedeniyle mavi renkle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez denizciliğin önemine dikkati çekmek için maviye büründü.
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki aydınlatmanın sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.
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Etiketler İstanbul Dünya Denizcilik Günü Yavuz Sultan Selim Fatih Sultan Mehmet

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