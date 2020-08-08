Yeşil çay nasıl yapılır? Yeşil çay zayıflatır mı?
Yeşil çay zayıflatıcı özelliğiyle bilinse de faydaları bu kadarla sınırlı değildir. Yeşil çay öncelikle bir antioksidan kaynağıdır. Dolaşım sistemini düzenler. Sağlık için birçok gerekli minerali içerisinde bulundurur. Metabolizmayı hızlandırır ve yağın kolay yakılmasına yardımcı olur. Peki, yeşil çay zayıflatır mı, nasıl demlenir? Yeşil çay neye iyi gelir? Yeşil çay gece tüketilmeli mi? Yeşil çay nasıl yapılır? Yeşil çay günde kaç kez tüketilmeli? Yeşil çay faydaları nelerdir?
Giriş Tarihi: 08.08.2020
16:39
Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
18:22
Yeşil çay zayıflatıcı özelliğiyle bilinse de faydaları bu kadarla sınırlı değildir. Yeşil çay öncelikle bir antioksidan kaynağıdır. Dolaşım sistemini düzenler. Sağlık için birçok gerekli minerali içerisinde bulundurur. Metabolizmayı hızlandırır ve yağın kolay yakılmasına yardımcı olur. Peki, yeşil çay zayıflatır mı, nasıl demlenir? Yeşil çay neye iyi gelir? Yeşil çay gece tüketilmeli mi? Yeşil çay nasıl yapılır? Yeşil çay günde kaç kez tüketilmeli? Yeşil çay faydaları nelerdir?
📌Bilim insanları, haftada en az üç defa yeşil çay tüketmenin kalp damar rahatsızlığına bağlı ölüm riskini azalttığını ve ömrü uzattığını ortaya kondu.
📌Yedi yılın ardından yapılan analizlerde bilim insanları, düzenli çay içenlerde kalp hastalığı ve felç geçirme riskinin yüzde 20, bu iki hastalığa bağlı ölümlerin de yüzde 22 düştüğünü tespit etti.
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Yeşil çayın faydaları nelerdir?
📌Vücudumuzda inanılmaz etkileri olan yeşil çay, fermente edilmemiş yapraklardan oluşur, bu nedenle en üst düzeyde antioksidan içerir. Yaz kış tüketilen yeşil çayın bilinmeyen faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.
✔Metabolizmayı hızlandırır.
✔Kan dolaşımını hareketlendirir. ✔Zayıflatıcı etkisiyle her zaman tercih edilir. ✔Kanser önleyicidir. (Meme, mesane, yumurtalık, kolorektal (bağırsak), yemek borusu (boğaz),akciğer, prostat, cilt, mide)
Yeşil çay yararları nelerdir?
✔Yorgun gözaltı torbalarına, kompres olarak uygulayabilirsiniz.
✔Soğuk algınlığı tedavisinde, gargara yapılarak kullanılır. ✔Diş çekiminden sonra kanamayı veya ağrıyı durdurmak için kompres yapılır. ✔Bağışıklık sistemini düzenler.
Yeşil çay neye iyi gelir?
📌Yeşil çay tüketimi hastalıklara da iyi geliyor. Yalnız yeşil çayın tüketimi konusunda aşırıya kaçılmamalıdır. Günde 3'ten fazla içilmemelidir.
📌Metabolizmayı hızlandırması ve vücuttaki toksinlerin kolay atılmasını sağlaması buna etken olmaktadır. Gün içerisinde 3 bardak tüketildiği takdirde kalp krizi riskini % 11 oranında düşürmektedir. Yeşil çay içerisinde kafein olduğu için hamilelerin tüketmesi sakıncalıdır.
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