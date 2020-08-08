Yeşil çay nasıl yapılır? Yeşil çay zayıflatır mı?

Yeşil çay zayıflatıcı özelliğiyle bilinse de faydaları bu kadarla sınırlı değildir. Yeşil çay öncelikle bir antioksidan kaynağıdır. Dolaşım sistemini düzenler. Sağlık için birçok gerekli minerali içerisinde bulundurur. Metabolizmayı hızlandırır ve yağın kolay yakılmasına yardımcı olur. Peki, yeşil çay zayıflatır mı, nasıl demlenir? Yeşil çay neye iyi gelir? Yeşil çay gece tüketilmeli mi? Yeşil çay nasıl yapılır? Yeşil çay günde kaç kez tüketilmeli? Yeşil çay faydaları nelerdir?

📌Bilim insanları, haftada en az üç defa yeşil çay tüketmenin kalp damar rahatsızlığına bağlı ölüm riskini azalttığını ve ömrü uzattığını ortaya kondu.

📌Yedi yılın ardından yapılan analizlerde bilim insanları, düzenli çay içenlerde kalp hastalığı ve felç geçirme riskinin yüzde 20, bu iki hastalığa bağlı ölümlerin de yüzde 22 düştüğünü tespit etti.