Sahurda uzak durulması gereken 10 besin

Sahurda nişasta ve şeker gibi karbonhidrat içeriği yüksek olan yiyecekler yiyenler tüm gün açlık hissediyorlar. Her ne kadar sahurda bal, reçel, sürülebilen çikolata gibi tatlı yiyecekler cazip gelse de hem kan şekerini hızla yükselmesine ve sonra yine hızla düşmesine sebep olarak çabucak acıkmanıza neden olur hem de susatır. Şeker içeren besinlerden uzak durarak bir nebze de olsun gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.

Ramazan'ı sağlıklı geçirmek için 20 öneri