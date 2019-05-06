Sahurda uzak durulması gereken 10 besin
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sahur yemeğinin "mübarek bir yemek" olduğunu ifade eder ve sahura kalkılmasını tavsiye buyurur. Peki, sahurda ne yemeliyiz? Sahurda yenmemesi gereken besinler nelerdir? Sizler için yedikçe acıktıran 10 besini derledik.
Giriş Tarihi: 06.05.2019
12:28
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
12:12
ŞEKER İÇERİĞİ YÜKSEK YİYECEKLER
Sahurda nişasta ve şeker gibi karbonhidrat içeriği yüksek olan yiyecekler yiyenler tüm gün açlık hissediyorlar. Her ne kadar sahurda bal, reçel, sürülebilen çikolata gibi tatlı yiyecekler cazip gelse de hem kan şekerini hızla yükselmesine ve sonra yine hızla düşmesine sebep olarak çabucak acıkmanıza neden olur hem de susatır. Şeker içeren besinlerden uzak durarak bir nebze de olsun gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.
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Vitamin, mineral ve lif bakımından zengin olan meyveleri iftardan 1 saat sonra veya sahurda aşırıya kaçmadan tüketmek gerekir. Buna rağmen taze sıkılmış dahi olsa meyve suyundaki yüksek orandaki şekerden dolayı meyve suları yarardan çok zararlı olabilir.
Çünkü meyve suyu içtiğinizde çok miktarda meyve şekeri hızlı bir şekilde kanınıza karışır hem de bu hızlı kan şekeri yükselmesinden dolayı çabuk acıkırsınız. Portakal, havuç ve elma suyu şeker içeriği yüksek içeceklerdendir.
Ramazan ayında satışları artan iftar sofralarının olmazsa olmazlarından ramazan pidesini iftarın aksine sahurda tüketmek gün boyu olumsuz etkilenmenize neden olur. Glisemik indeks yani karbonhidratların kandaki şeker miktarına etkisi yüksek yiyecekler çabuk acıkmaya neden oluyor.
Pide de glisemik indeksi yüksek bir besin. Bundan dolayı sahurda tüketmeniz tavsiye edilmez. Sahurda tam tahıllı ekmek tüketerek tokluk sürenizi uzatabilirsiniz. Pideyi ise haftada 2-3 kere az miktarda iftarda tüketebilirsiniz.