1 /12 Sofra kültürü: Yalnızlaşan dünyada aidiyet ve birlikteliğin adresi















◼ İnsan hayatının en temel döngülerinden biri olan yeme ve içme faaliyeti, ilk bakışta yalnızca biyolojik bir gereksinimi karşılıyor gibi görünse de aslında insanı birçok yönden besleyen sosyal faaliyetlerden biri.

◼ Günümüz modern dünyasında her şeyin hızlandığı, dijitalleşmenin bireyleri kendi kabuğuna çektiği ve yalnızlığın dayatıldığı bu çağda, sofra kültürü her zamankinden daha kritik bir anlam kazanmakta. Geleneksel bağların zayıfladığı, insan ilişkilerinin yüzeyselleştiği bu dönemde sofra; ruhun dinlendiği, aidiyet duygusunun pekiştiği ve toplumsal bağların yeniden örüldüğü bir durumda.

◼ Geçmişten günümüze topluluklar, bir araya geldikleri sofralar aracılığıyla kendi kimliklerini, yazılı olmayan kurallarını ve kolektif hafızalarını nesilden nesile aktarmışlardır.

Peygamber Efendimizin sofra adabı ile ilgili 20 hadisi