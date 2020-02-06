Vücut direncini güçlendiren bitkiler
Havanın soğumasıyla birlikte, grip, nezle gibi solunum yolları hastalıkları hızla yaygınlaşmaya başladı. Bu riskleri engellemek için doğal kaynaklardan faydalanmak gerekir. İşte bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı kalkan görevi üstlenen bitki çeşitleri…
Giriş Tarihi: 06.02.2020
13:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
16:49
Kekik, nane ailesinin Thymus cinsine ait, aromatik, çok yıllık yaprak dökmeyen bir bitkidir ve küçük beyaz, lila veya pembe çiçekler üretir. 350'den fazla kekik çeşidi vardır, bunlar esas olarak çok kolay melezleşmelerinin kanıtıdır.
Yapraklarının renkleri soluk yeşil tonlarından daha koyu yeşil ve zeytin tonlarına, ayrıca bronz, hatta gümüşe kadar değişebilir. Güney Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yemeklerde kullanılmaktadır.
KEKİK ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?
İçerisinde bol miktarda antioksidan, vitamin ve mineral bulunduran kekik çayını düzenli olarak tüketmek sağlığınız için faydalı bir aktivite olacaktır.
Soğuk algınlığınız varsa kekik çayı tüketebilirsiniz. Aynı zamanda soğuk kekik çayı ile gargara yapmak boğazınıza iyi gelecektir.
Nezle ve grip olduysanız kekik çayı terlemenize ve vücudunuzdaki toksit maddeleri dışarı atmanıza yardımcı olur. Kekik içerisindeki aktif bileşen timol sayesinde bağışıklık sistemini düzenler.
Her gün 1 bardak kekik çayı vücudunuzun bakteri, virus ve mantarlarla savaşmasına yardımcı olur.
KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?
Soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısını tedavi eder.
Saç büyümesini destekler.
Solunum bozukluklarının tedavisinde yardımcı olur.
Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.
Kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur.
Mükemmel anti-bakteriyel özelliklere sahiptir.
Anemiyi önler.
Ahududu, içerisinde sayısız faydalı bileşiği barındırır. Selüloz, karbonhidrat, protein gibi besin değerleri açısından zengin olan ahududunun içerisinde en çok bulunan vitaminler ise C ve A vitaminleridir. Ahududunun aynı zamanda bakır, mangan, demir, fosfor, demir, magnezyum, kalsiyum gibi mineralleri barındırması dolayısıyla da insan sağlığına oldukça faydalı bir meyve olduğu bilinir.
Vücudu mikroplardan korur
Ahududunun vitamin ve mineral açısından zengin, yüksek besin değerlerine sahip içeriği vücudu mikroplardan korurken vücutta varlık gösteren mikropların yok edilmesinde de etkili olur. Vücuttaki toksinleri temizleyen ahududu, bu sayede vücudu iltihaplardan arındırır. Özellikle ahududu kurusu faydalarından bu başlık altında bahsedilir.
AHUDUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Bitkinin dikenli ve otsu gövdesinde açan beyaz renkte çiçeklerin zaman içerisinde meyveye dönüşmesi ile ortaya çıkan bir meyve olan ahududu, yaz aylarında yetişir ve görüntüsüyle çileği andırır. Bir hayli tatlı ve hoş bir tada sahip olan ahududu meyvesi genel olarak taze tüketilir.
Sebebi ise çabuk bozulan bir forma sahip olmasıdır. Tansiyonu dengeler
Ahududu, kan basıncının düşürülmesinde rol oynayan meyvelerin başında gelir. Doğal şeker ve antioksidan açısından zengin bir meyve olması dolayısıyla kalp ve damar dostu olarak bilinir. Ahududunun içeriği damalardaki basıncı düşürerek tansiyonu dengeler.