Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 mağara

Antalya'da bulunan ve ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da popüler bir doğal güzellik olan Damlataş Mağarası, 1948 yılında keşfedildi. Vapur iskelesi inşaatında kullanılmak üzere taş ocağı olarak tespit olunan bugünkü yerinde, bir dinamit ateşlenmesi sonucu bulundu.

Birbirinden güzel binlerce sarkıt ve dikitlerle süslü bu mağara hemen koruma altına alınıp mağara hakkında araştırmalara başlandı. Mağaranın içinde 15 bin senede oluşmuş sütunlar vardır. İçindeki ısı yaz kış fark etmeksizin 22,3 derecedir ve nem oranı yüzde 98'dir. Senenin 5-6 ayında devamlı damlar.