Teknolojinin neden olduğu hastalıklar

📌 Her gün değişen ve gelişen pek çok sistem nedeniyle teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu.

📌Teknolojinin insan hayatında sayısız faydası bulunsa da kontrolsüz kullanımı sağlığı etkileyecek derecede ciddi sorunlara neden olabilir. İnternet ve teknoloji bağımlılığı da bu durumun neticesidir.