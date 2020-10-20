Teknolojinin neden olduğu hastalıklar
Her gün değişen ve gelişen pek çok sistem nedeniyle teknoloji, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Fakat insan hayatında sayısız faydası bulunsa da kontrolsüz kullanımı sağlığı etkileyecek derecede ciddi sorunlara neden olabiliyor. FOMO, Facebook depresyonu, hayali titreşim sendromu gibi çağımızın teknolojik hastalıklarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 20.10.2020
18:04
Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
18:33
📌 Her gün değişen ve gelişen pek çok sistem nedeniyle teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu.
📌Teknolojinin insan hayatında sayısız faydası bulunsa da kontrolsüz kullanımı sağlığı etkileyecek derecede ciddi sorunlara neden olabilir. İnternet ve teknoloji bağımlılığı da bu durumun neticesidir.
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Teknoloji bağımlılığı; kişinin interneti aşırı kullanma isteğinin önüne geçememesi, bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında gerginlik yaşamasıdır.
📌Teknoloji kullanımında kontrolü kaybeden bireyin fiziksel ve ruh sağlığının yanında
aile, okul, iş, sosyal hayatında da sorunlar oluşur.
📌Gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden duruşunda bozukluk, elde uyuşukluk, halsizlik, obezite, işitme kaybı gibi fiziksel şikâyetlere neden olur.
📌İş stresi ve kişisel hayatta yaşanan olaylar insanları teknoloji bağımlığına sürükleyebilir.
▶ Araştırmalara göre teknoloji bağımlılığı
anksiyete, depresyon, sosyal fobi ve uyku problemleri çeken kişilerde daha sık görülüyor.
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ
▶ İnternet kullanım süresi sona erdiğinde bir sonraki kullanımın ne zaman olacağı ve neler yapılacağını merak etmek.
▶ Doyum noktasına ulaşmak için her seferinde internet veya teknolojiyle daha çok vakit geçirmek gerektiğini hissetmek. ▶ Teknoloji kullanımını azaltmaya veya durdurmaya çalışırken kişinin kendisini huzursuz, karamsar, depresif ve sinirli hissetmesi. ▶ Aslen hedeflenenden daha uzun süre dijital aygıtları kullanmak. ▶ Teknolojiyi problemlerden kaçmak, çaresizlik, suçluluk, endişe ya da depresyon duygularını hafifletmek için bir yöntem olarak kullanmak. ▶ Akıllı telefondan gelen bildirim veya mesajlara hemen cevap verme ihtiyacı hissetmek. ▶ Kişinin telefonu çalmasa veya titremese bile sürekli olarak kontrol etmek. ▶ Sanal dünyada vakit geçirirken, gerçek zamanda neler olduğunu görmezden gelmeye çalışmak. ▶ İnternet kullanımını kontrol etmek, kısmak ya da durdurmak için birden fazla başarısız girişimin olması.
BAĞIMLILIĞI KONTROL ALTINA ALMA YÖNTEMLERİ
📌 Günlük internet kullanım saatleri değiştirilmedir.
📌Haftalık internet kullanımı çizelgeleri hazırlayıp, uygulanmalıdır. 📌 Destek grupları ya da aile terapisi gibi yöntemleri hayata geçirilmelidir.
Siberkondri, doktor muayenesi yerine internette tedavi yöntemlerini araştırma ve uygulama hastalığıdır.
📌 Bilgisayar ve internet teknolojisinin hızlı bir şekilde her eve girmeye başlaması, tedavi arama yöntemlerini de değiştirdi. Birçok kişi, yakalandığı rahatsızlığa internetten tedavi aramaya çalışıyor. Fakat bu durum daha büyük ve çözümü zor sağlık problemlerine neden oluyor.
Modern çağın takıntı haline getirdiği hastalık