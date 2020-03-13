Modern çağın takıntı haline getirdiği hastalık: Hipokondriyazis sendromu nedir?
Modern çağda hastalığın tedavisinden çok, sağlıklı halin korunması oldukça önem kazandı. Fakat bu durum sağlığını takıntı haline getiren insanların ortaya çıkmasına yol açtı. Kendi sağlığıyla ilgili uzun süreli endişe hali, basit bir hastalık fobisinden, hipokondriyazise sendromuna kadar varabiliyor. Hastalık hastalığı da denilen bu sendromun şizofreni, paranoid durumlar, depresyon, anksiyete bozuklukları gibi rahatsızlıklarla benzer belirtiler gösterdiğini biliyor muydunuz? Peki,
Hipokondriyazis sendromu nedir? Hastalık hastalığı nasıl tedavi edilir? Sağlık anksiyetesi nedir? Sizler için modern çağın takıntı haline getirdiği hastalık hipokondriyazis sendromu hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
Giriş Tarihi: 13.03.2020
08:44
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
12:37
MODERN ÇAĞIN TAKINTI HALİNE GETİRDİĞİ HASTALIK
Modern çağda hastalığın tedavisinden çok sağlıklı halin korunması önem kazandı. Fakat bu durum sağlığını takıntı haline getiren insanların ortaya çıkmasına ve kişilerin hasta olmadığı halde endişe halinde sıklıkla doktora gitmesine neden oldu.
Zaman zaman kişilerin, belirli bir nedeni olmasa bile sağlığı ile ilgili endişe duyması normaldir. Bu ruh halinin gelip geçmesi sorun değildir ama süreklilik kazanması, kronik bir hal alması gündelik hayatı etkileyecek ciddi bir probleme neden olabilir.
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SAĞLIK ANKSİYETESİ NEDİR?
Hasta olma endişesi olarak adlandırılan sağlık
anksiyetesi, hemen hemen her toplumda görülüyor. Ancak sağlık anksiyetesi, basit bir hastalık fobisinden, hipokondriyazise (hastalık hastalığına) kadar varabiliyor.
Takıntı; kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişinin isteği dışında gelirler, kişi tarafından mantıkdışı olarak değerlendirilirler ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani anksiyeteye neden olurlar.
Sağlık anksiyetesine sahip olan kişilerin hastalıklarla ilgili korkuları, gündelik faaliyetlerini ciddi derecede engeller.
HASTALIKLARI ÇAĞIRAN DÜŞÜNCELER
Hastane veya muayenehanelerde ömür tüketen, sürekli internette hastalıkları araştıran sağlık anksiyetesi sahibi bu kişiler hem kendilerine hem de çevrelerine hayatı oldukça zorlaştırabilir. Bu anksiyete strese, stres panik ve depresyona ve giderek pek çok gerçek sağlık sorununa yol açar.
HİPOKONDRİYAZİS SENDROMU NEDİR?
Kişinin herhangi bir hastalığı olmadığı halde, şiddetli ve ciddi bir hastalığı olduğuna en az 6 ay süreyle inanması ve bu konuda yoğun bir korku yaşamasına
hipokondriyazis sendromu denir. Bu sendrom, halk arasında hastalık hastalığı olarak da bilinir.
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Bir tür takıntı hastalığı olan bu sendromda kişiler tıbben bedensel bir rahatsızlığı olmadığı halde inanmaz ve ciddi bir beden hastalığı olduğunu savunurlar.
Hipokondriyazis sendromuna sahip kişiler, bedensel rahatsızlıklarını yanlış yorumlayarak büyük bir endişe duyar. Tıbbi değerlendirme sonuçlarından da tatmin olmayan hastalık hastaları, hep daha ciddi ve yoğun bir rahatsızlık geçirdiklerini düşünürler.
En küçük rahatsızlıkları bile yanlış yorumlayarak büyük endişe duyan hipokondriyazis sendromuna sahip kişiler
sürekli doktora gider. Orada doktorun verdiği güvence ile anksiyetlerinde geçici bir hafifleme olur, fakat daha sonraki günlerde yine kaygılanmaya başlarlar ve doktora başvururlar. Sürekli doktor değiştirmeleri de sık görülen davranışları arasındadır.
HİPOKONDRİYAZİS SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hipokondriyazis farklı şekillerde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalık her yaş grubunda görülebilir fakat genellikle 20 ile 30 yaş arasında görülür. Hipokondriyazis hastaları genellikle endişe, kaygı ve bunalma gibi belirtiler verir. Sürekli bir kaygı hali vardır. Sık sık bunalma durumları yaşarlar.
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Eğer bu hastalıkla beraber depresyonda yaşanıyorsa farklı belirtiler de görülebilir. Bunlar iştahta, kiloda değişimler, yorgunluk, hızlı kalp atışları, kalp çarpıntıları, terleme, kas gerilmesi, mide rahatsızlığı ve uyuşma veya vücudun farklı bölgelerinde karıncalanmalar halinde görülür.