Modern çağın takıntı haline getirdiği hastalık: Hipokondriyazis sendromu nedir?

Kişinin herhangi bir hastalığı olmadığı halde, şiddetli ve ciddi bir hastalığı olduğuna en az 6 ay süreyle inanması ve bu konuda yoğun bir korku yaşamasına hipokondriyazis sendromu denir. Bu sendrom, halk arasında hastalık hastalığı olarak da bilinir.

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Bir tür takıntı hastalığı olan bu sendromda kişiler tıbben bedensel bir rahatsızlığı olmadığı halde inanmaz ve ciddi bir beden hastalığı olduğunu savunurlar.

Hipokondriyazis sendromuna sahip kişiler, bedensel rahatsızlıklarını yanlış yorumlayarak büyük bir endişe duyar. Tıbbi değerlendirme sonuçlarından da tatmin olmayan hastalık hastaları, hep daha ciddi ve yoğun bir rahatsızlık geçirdiklerini düşünürler.

En küçük rahatsızlıkları bile yanlış yorumlayarak büyük endişe duyan hipokondriyazis sendromuna sahip kişiler sürekli doktora gider. Orada doktorun verdiği güvence ile anksiyetlerinde geçici bir hafifleme olur, fakat daha sonraki günlerde yine kaygılanmaya başlarlar ve doktora başvururlar. Sürekli doktor değiştirmeleri de sık görülen davranışları arasındadır.