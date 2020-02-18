Hastalıkların tedavisine yardımcı olan 10 tıbbi bitki

Ananas guave olarak da adlandırılan kaymak 8 m yüksekliğinde, yaprak dökmeyen, dallanmış bir çalı veya küçük bir ağaçtır. Beyaz çiçekleri olan ağacın meyveleri yumurtamsı, etli, sarımsı yeşildir. Meyvelerin tohumları sarımsıdır.

Anavatanı Güney Amerika olan kaymak ağacı özellikle Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Güney Afrika'da birçok çeşidi yetiştirilir. Kısmen gölge ve soğuğa az çok dayanıklıysa da çok rüzgar almayan, güneşli yerleri ve tuzlu toprakları tercih eder.

Kullanılan kısım: Çiçeği ve meyvesi kullanılır. İlkbahar çiçekleri, sonbaharda ise meyvesi kullanılır.

İçerik: Aromatik yağ, flavonoitler, karbonhidratlar, çinko, demir, flor, fosfor, kalsiyum, magnezyum, mangan, potasyum, sodyum, organik asitler, proteinler, sabit yağlar,B1, B2, B3, B5, B9, C, E, K

Tıbbi etkisi: Genel ağrı kesici (analjezik), iltihaplanmayı azaltıcı (antienflamatuvar), Mikroorganizmaların gelişmesini durdurucu (antimikrobiyal), antioksidan

Kullanım şekli ve dozu: Tıbbi etkileri olmakla birlikte doze edilmiş bir tedavi yoktur.

Yemek olarak kullanımı: Ananas - nane lezzetindeki meyveleri çiğ olarak yenir veya meyve suyu, reçel, dondurma, yoğurt ve çeşitli içecek üretiminde kullanılır. Seyrek olmakla beraber çiçekler de aynı şekilde kullanılır.

Diğer kullanımları: Meyveleri kozmetikte cansız olan üst deriyi soymak (peeling) için kullanılır.

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