Sonbahar kış hastalıklarından korunma yolları

Sonbahar kış hastalıklarının başında, üst solunum yolu enfeksiyonlarından biri olan nezle gelir. Nezle, kolay bir şekilde yayılan, burnu ve gözleri etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Soluk borusuna yerleşen virüsler burunda tıkanma ve hapşırmaya sebep olur.

📌 Nezlenin semptomları arasında boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve öksürük bulunur. Kimi zaman kas ağrısı, yorgunluk hissi ve iştah kaybı da görülebilir.

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