Sonbahar kış hastalıklarından korunma yolları
Havaların soğuması ve sonbaharın gelmesiyle hastalıklara yakalanma riski de arttı. Covid 19 salgınının bu hastalıklarla karıştırılması ihtimali ise uzmanların en çok uyardıkları konulardan biri. Pandemi sürecinde, bu tür bir panik yaşamamanın yolu ise sonbahar kış hastalıklarına hiç yakalanmamaktan geçiyor. Peki, sonbahar kış hastalıklarından korunma yolları neler? Bağışıklığımızı bu hastalıklara karşı nasıl güçlendirebiliriz? Ünlü tıp alimi İbn-i Sina, bu hastalıkların tedavisinde ne öneriyor?
Giriş Tarihi: 24.09.2020
18:35
Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
19:34
Sonbahar kış hastalıklarının başında, üst solunum yolu enfeksiyonlarından biri olan nezle gelir. Nezle, kolay bir şekilde yayılan, burnu ve gözleri etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Soluk borusuna yerleşen virüsler burunda tıkanma ve hapşırmaya sebep olur.
📌 Nezlenin semptomları arasında boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve öksürük bulunur. Kimi zaman kas ağrısı, yorgunluk hissi ve iştah kaybı da görülebilir.
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Nezlenin tedavisinde en önemli şey, yatak istirahati ve bol sıvı alımıdır. Bunun yanında bitkisel tedaviler de oldukça etkilidir.
📌 Zencefil ve bal karışımından yapmış olduğunuz çayı günlük olarak tükettiğiniz takdirde nezleye iyi gelir. Tarçınlı ballı süt ile nezleden kurtulabilirsiniz. Limonlu ıhlamur bitki çayını tüketiniz. C vitamini içeren besinleri soğuk kış aylarında hastalıklardan korunmak için bolca tüketiniz. Tavuk çorbası, nezlenin vücuttan atılmasını sağlayan bir besindir.
İBN-İ SİNA KARABİBERİ TAVSİYE EDİYOR
İslam tıp bilgini İbn-i Sina, nezlenin tedavisinde doğal gıdalardan karabiberin tüketilebileceğini söylemiştir. Karabiberin iştah açıcı, soğuk algınlığı giderici, öksürük kesici ve boğaz dostu bir baharat olduğundan bahsetmiştir.
📌 Göz akıntısının olması durumunda ise rezeneyi sürme gibi göze çekilmesini tavsiye etmiştir.
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları nelerdir?
Mevsim geçişlerinde pek çok kişinin yakalandığı salgınlardan biri de griptir. Grip, burun, boğaz ve bazen akciğerleri enfekte eden influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum hastalığıdır.
📌 Grip, nezleden farklı olarak aniden ortaya çıkar. Boğaz ağrısı, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, ateş ya da titreme hissi, öksürük, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı ve yorgunluk, grip hastalığının başlıca semptomlarındandır.
Nezlenin tedavisinde olduğu gibi gripte de en önemli şey, yatak istirahati ve bol sıvı alımıdır. İştahsızlık görülse de metabolizmanın doğru çalışması için vücudun ihtiyacını karşılayacak enerji ve besinleri tüketmek oldukça önemlidir.
📌 Uzmanlar bu süreçte bol bol taze sebze ve meyve tüketmeyi, su ve boğazı kurutmayacak türden bitki çayı içmeyi önerirler. Doğal yöntemlerden et suyu ve tavuk suyu çorbası, yapraklı yeşillikler sarımsak tüketmek, yoğurt yemek, C vitamini almak tavsiye edilenler arasındadır.