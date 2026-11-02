Sonbahar Geldiğinde Ağaçların Yaprakları Neden Sararır?

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🌲 Yaz boyunca yemyeşil olan ağaçların sonbahar geldiğinde sarı, turuncu ve kırmızı renklere bürünmesi doğanın en güzel manzaralarından biridir. Özellikle sonbahar aylarında sokaklarda, parklarda ve ormanlarda karşılaştığımız bu renk değişimi, aslında ağaçların kışa hazırlanma sürecinin bir parçasıdır.

🌂 Peki, yaz boyunca yeşil kalan yapraklar sonbaharda neden sararır? Ağaçlar neden renk değiştirir ve bu değişimin ardından yapraklarını neden döker?