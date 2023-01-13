Son zamanlarda sık görülen hastalık: Adenovirüs

Adenovirüs nedir?

🔸 Son dönemlerde baş gösteren ve yaygın bir hastalık olan "adenovirüs" ne anlama geldiği merak edilmektedir. "Adeno" kelimesi İngilizce kökenli olup "salgı bezi" anlamına gelir. Adenovirüs ise salgı bezlerinin enfeksiyon kapması demektir.

🔸 Adenovirüs, genelde tüm dünyada, her mevsimde yaygın olarak görülen bir solunum yolu hastalığıdır. Fakat kışın soğuğunda solunum yolu olumsuz olarak daha çok etkilenir ve enfeksiyonlara maruz kalır.

🔸 İnsanları enfekte ettiği bilinen 88 adenovirüs bulunur. Sene boyunca dolaşan bu virüsler, grip virüsleri gibi güçlü bir mevsimsellik göstermez.

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