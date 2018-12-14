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Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir?

Türk mutfağında hatırı sayılır bir yere sahip olan çorbalar, hangi yöremiz olursa olsun severek tükettiğimiz besinlerdir. Havaların soğumasıyla birlikte sofralarımızın "dumanı üstünde" vazgeçilmez unsurlarıdır. Peki, lezzetlerinin yanı sıra hangi çorbanın neye iyi geldiğini, hangi hastalığın tedavisinde etkili olduğunu biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 14.12.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 09:18
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TARHANA ÇORBASININ FAYDALARI
TARHANA ÇORBASININ FAYDALARI

Geleneksel Türk lezzetlerinin başında gelen tarhana, hem besleyici özelliği hem de içerdiği protein, vitamin ve minerallerle adeta bir sağlık deposu.

Bitkisel ve hayvansal hammaddelerin birlikte işlenmesi ile elde edilen, sindirimi kolay, besleyici değeri yüksek, iştah açıcı ve bağırsak florasını düzenleyici özellikleri olan tarhana, oldukça besleyici bir bileşimi bünyesinde barındırıyor.

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BESLEYİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ OLARAK BİLİNİYOR
BESLEYİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ OLARAK BİLİNİYOR

İştah açıcı özelliği ile bebek ve çocuklara, nekahet dönemindeki hastalara, halsiz ve zayıf insanlara güç kazandırıcı, iyileştirici ve besleyici olarak tavsiye ediliyor.

Tarhana, yoğurt tüketemeyen kişiler ve bebeklerin beslenmesinde çok iyi bir alternatiftir. Ayrıca tahılların fermentasyonu sonucu oluşan tarhana probiyotik özellikte bir besindir.

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DOMATES ÇORBASININ FAYDALARI
DOMATES ÇORBASININ FAYDALARI

Domates, enerji değeri yani kalorisi az olan bir besindir. Bir orta boy domatesle en fazla 25-30 kalori alırız. Domates ve domates ürünlerinin kilo yönetimini kolaylaştırmasının bir nedeni de budur.

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KANSERE KARŞI BARİYER
KANSERE KARŞI BARİYER

Domates lif zengini bir besindir. Lif bakımından zengin beslenme sağlayan domates çorbası, kan şekerine destek olur, kan basıncını azaltır, kansere karşı korur. Kilo yönetimini kolaylaştırır ve kansızlıkla mücadelede yardımcıdır.

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MERCİMEK ÇORBASININ FAYDALARI
MERCİMEK ÇORBASININ FAYDALARI

Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle mercimek, şeker hastaları için değerli bir besindir. Çünkü insülin ve kan şekerini düşürür.

Kandaki kötü kolesterol düzeyini düşürür, böylece kalp krizi geçirme riskini azaltır ve kalp dostu bir besin olduğunu kanıtlar.

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