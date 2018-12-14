Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir?
Hangi çorba hangi hastalığın tedavisine iyi gelir?
Türk mutfağında hatırı sayılır bir yere sahip olan çorbalar, hangi yöremiz olursa olsun severek tükettiğimiz besinlerdir. Havaların soğumasıyla birlikte sofralarımızın "dumanı üstünde" vazgeçilmez unsurlarıdır. Peki, lezzetlerinin yanı sıra hangi çorbanın neye iyi geldiğini, hangi hastalığın tedavisinde etkili olduğunu biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 14.12.2018
15:58
Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
09:18