Tavuk Ürünlerinde Salmonella Riski Artıyor!
Son zamanlarda tavuk ürünleriyle ilgili dehşet verici bir durum ortaya çıktı. Yapılan testlerde bazı tavuk markalarının Salmonella bakterisi taşıdığı tespit edildi. Bu durum, özellikle çiğ tavuk ve tavuk ürünleri tüketenleri daha dikkatli olmaya çağırıyor. Peki Salmonelloz nedir, belirtileri ve tedavi şekli nasıldır?
Salmonella nedir?
🔸Uzmanlar, yanlış pişirme ve hijyen eksikliklerinin bu tür Salmonella bakterilerinin yayılmasına yol açabileceğini belirtiyor.
🔸Salmonella ya da salmonellozis, ishal, ateş ve mide ağrılarına sebep olan, salmonella bakterilerinin neden olduğu bakteriyel bir enfeksiyondur. Hayvan ve insan bağırsaklarında yaşayan salmonella bakterisi, dışkı yoluyla dışarı atılır, yiyecek ve içeceklere bulaşır.
🔸Salmonella, genellikle gıda yoluyla bulaşan bir bakteri türüdür. Bu bakteriye bağlı olarak gelişen Salmonelloz hastalığı, çoğunlukla mide bulantısı, ishal, ateş ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterdiği gibi enfeksiyon başladıktan sonra 6 ila 72 saat içinde belirtiler ortaya çıkabilir ve hastalık, çoğu zaman birkaç gün içinde kendiliğinden geçer.
🔸Ancak, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar ve yaşlılar gibi risk gruplarında daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Salmonella belirtileri
🔸Enfeksiyonun belirtileri genel olarak enfekte gıdanın tüketilmesinden 6-72 saat sonra ortaya çıkar ve belirtileri şu şekildedir:
Karın ağrısı
İshal (kanlı olabilir)
Ateş
Bulantı ve kusma
Baş ağrısı
Kas ağrıları
Salmonella nasıl bulaşır?
🔸Salmonella enfeksiyonu, bu bakterinin insan vücuduna girmesi sonucunda meydana gelmektedir. Salmonella bakterisi, özellikle çiğ tavuk, yumurta ve süt ürünleri gibi gıdalarda yaygın olarak bulunur. Bu bakteri, enfekte olmuş hayvanların dışkısıyla temas yoluyla gıdalara geçerek insanlara bulaşabilir.
🔸Gıda hazırlama sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmemesi, bakterinin hızla yayılmasına neden olmaktadır. Ayrıca, çiğ gıdaların pişmiş gıdalara temas etmesi de bakterinin bulaşmasına yol açabilir.
Salmonella nasıl teşhis edilir?
🔸Salmonella enfeksiyonunun semptomları başka hastalıklarla benzerlik gösterse de özellikle ishal, kusma, ateş ve mideye giren krampların salmonella sebepli olduğunu belirleyebilmek için hastaya gaita (dışkı) testi yapılması gerekir.
🔸İnsanlarda bu semptomların ortaya çıkmasına sebep olan iki binden fazla farklı tipte salmonella bakterisi bulunur. Yapılacak olan dışkı testi, hastanın hangi antibiyotiği kullanması gerektiğini belirleme açısından da büyük önem taşır.