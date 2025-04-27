Tavuk Ürünlerinde Salmonella Riski Artıyor!

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🔸Salmonella, genellikle gıda yoluyla bulaşan bir bakteri türüdür. Bu bakteriye bağlı olarak gelişen Salmonelloz hastalığı, çoğunlukla mide bulantısı, ishal, ateş ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterdiği gibi enfeksiyon başladıktan sonra 6 ila 72 saat içinde belirtiler ortaya çıkabilir ve hastalık, çoğu zaman birkaç gün içinde kendiliğinden geçer.

🔸Ancak, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar ve yaşlılar gibi risk gruplarında daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.