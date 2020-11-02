Soğuk algınlığına karşı vücudu koruyan bitkiler
Soğuk havaların etkisiyle grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar da artış gösteriyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile benzer belirtilere sahip olması insanları korkutsa da ağır olmadığı sürece evde doğal yöntemlerle tedavi edebilmek mümkün. Sizler için soğuk algınlığına karşı vücudu koruyan bitkileri derledik.
Giriş Tarihi: 02.11.2020
11:03
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
11:23
Hibiskusun faydaları nelerdir?
Hibiskus, ülkemizde gülhatmi ya da amber çiçeği olarak da adlandırılır. 📌Kan şekeri ve yüksek tansiyonun düzenlenmesine yardımcıdır. 📌 Mantar oluşumunu engeller. 📌 Kilo alımına neden olan ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur. 📌 Böbrek iltihabına iyi gelir. 📌 Kabızlığı ve şişkinliği giderici özelliği vardır.
✅
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, hibiskusun güçlü bir antioksidan olduğunu aynı zamanda da soğuk algınlığında yardımcı olduğunu söyler.
📌 Hem antiseptik hem de antibakteriyel olan hibiskus bitki çayının günde bir iki defa hazırlanıp içilmesi faydalıdır.
Hibiskus çayı nasıl demlenir?
📍
Hibiskusu guatr ve tiroid şikâyeti olanların kullanmaması gerekir. Ayrıca çayının tüketilmesi bazı kişilerde alerjilerin oluşmasına yol açabilir. Bunun için hatırlatalım, hibiskus çayını doktor önerisi olmadan tüketmeyin.
✅ Suyu kaynatın.
✅ Kaynamış suyun içine bir tutam kurutulmuş hibikus atın. 10 dakika demlenmesini bekleyin. Süzdükten sonra için. İsteğe bağlı olarak hibiskus çayına bal ya da limon ekleyebilirsiniz.
Soğuk algınlığına ne iyi gelir?
Biberiyenin faydaları neler?
📌
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu biberiye bitkisinin içerisinde çok sayıda antibakteriyel özellikli etkin madde içerdiğini belirtir. Bunlardan bazıları "bornyl-acetat, borneol, betulinicacid, alpha-terpineol, apigenin, ursolicacid, terpinen4-ol, safrol, rosmarinicacid, methyl-eugenol, limonen"dir.
📌İçerisinde barındırdığı bu maddeler
soğuk havalarda gribe ve üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı koruyucu, önleyicidir.
Üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı önleyici olarak biberiye kürü
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı önleyici olarak önerdiği kür şöyledir:
✅Bir su bardağı klorsuz suyu kaynatın.
✅ Kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı biberiye bitkisi ilave edin. On dakika ağzı kapalı olarak kısık ateşte demleyin. Ardından suyu ılımaya bırakın ve süzün.
✅ Ilık olarak her gün sabah, öğle ve akşam yemeklerinden bir saat sonra yavaş yavaş için. Her gün için taze hazırlanmak zorundadır. İçerisine damak tadına uygun herhangi bir şey ilave etmeyiniz. Bu kürün uygulaması 15 gün uygulama 3 gün ara 15 gün uygulama toplam 30 gün şeklindedir. Bu kür şikâyetlerin seyrine göre ileriki dönemlerde tekrarlanabilir.
Grip ve soğuk algınlığından korunma yöntemleri
Soğanın faydaları nelerdir?
📌Soğanın içerisinde bol miktarda
A, B ve bilhassa C vitamini, bol fosfor, iyot, kükürt gibi vücuda çok faydalı maddeler, antibiyotik vazifesi gören esanslar ve sindirimi kolaylaştırıcı fermentler bulunur.
📌 Kist ve miyomlara, iltihaplı sivilceler ve kulak ağrısına karşıdır.
📌Soğan, birçok bakteri ve virüse karşı birebirdir. Acıyı alıp yaranın çabuk iyileşmesini sağlar. Bundan dolayı eskiden savaşlarda askerlerin yaralarını tedavi etmek için soğan kullanılırdı.
📌Soğan bilinen birçok meyveden daha fazla vitamin barındırır. Bu da bakteri ve mikroorganizmaların gereğinden fazla üremesini engeller.
📌Soğan insan beslenmesindeki en önemli
antioksidan kaynağıdır.