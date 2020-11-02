Soğuk algınlığına karşı vücudu koruyan bitkiler

Hibiskusun faydaları nelerdir?

Hibiskus, ülkemizde gülhatmi ya da amber çiçeği olarak da adlandırılır.

📌Kan şekeri ve yüksek tansiyonun düzenlenmesine yardımcıdır.

📌 Mantar oluşumunu engeller.

📌 Kilo alımına neden olan ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

📌 Böbrek iltihabına iyi gelir.

📌 Kabızlığı ve şişkinliği giderici özelliği vardır.

✅ Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, hibiskusun güçlü bir antioksidan olduğunu aynı zamanda da soğuk algınlığında yardımcı olduğunu söyler.

📌 Hem antiseptik hem de antibakteriyel olan hibiskus bitki çayının günde bir iki defa hazırlanıp içilmesi faydalıdır.