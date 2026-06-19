Sevgi ve keder tek bir pakette gelir
Yayınlanma Tarihi: 22.06.2026 09:42
Acı kaçınılmazdır ama o karanlıkta kaybolmak zorunda değiliz. Yasın beş aşamasını biliyorduk; David Kessler şimdi bize hayata tutunmanın o en kritik adımını, yani "anlam bulmayı" anlatıyor. Kendi büyük kaybının ardından bu rehberi kaleme alan yazarın da dediği gibi: 'Bu kitabı yazmak hayata dönüş sürecimin bir parçası oldu.'Bu kitap, acıyı yok etmenin değil, o acıyla birlikte yeniden ayağa kalkmanın ve yaşama geri dönmenin başucu rehberi. Yarım kalmış hisseden herkes için derin bir nefes. İşte, böylesine anlamlı bir eserden sizler için derlediğimiz alıntılar...
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🔶Yıllar geçtikçe iyileşme sürecinin çok önemli bir altıncı aşaması olduğunu farkettim: Anlam. Bu altıncı aşamayı eklerken, keyfi ya da zorunlu bir adım eklemiyorum. Daha ziyade birçok insanın sezgisel olarak atmayı bildiği ve diğerlerinin faydalı bulacağı bir adımı tarif ediyorum.
David Kessler