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Sevgi ve keder tek bir pakette gelir

Yayınlanma Tarihi: 22.06.2026 09:42

Acı kaçınılmazdır ama o karanlıkta kaybolmak zorunda değiliz. Yasın beş aşamasını biliyorduk; David Kessler şimdi bize hayata tutunmanın o en kritik adımını, yani "anlam bulmayı" anlatıyor. Kendi büyük kaybının ardından bu rehberi kaleme alan yazarın da dediği gibi: 'Bu kitabı yazmak hayata dönüş sürecimin bir parçası oldu.'Bu kitap, acıyı yok etmenin değil, o acıyla birlikte yeniden ayağa kalkmanın ve yaşama geri dönmenin başucu rehberi. Yarım kalmış hisseden herkes için derin bir nefes. İşte, böylesine anlamlı bir eserden sizler için derlediğimiz alıntılar...

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🔶Yıllar geçtikçe iyileşme sürecinin çok önemli bir altıncı aşaması olduğunu farkettim: Anlam. Bu altıncı aşamayı eklerken, keyfi ya da zorunlu bir adım eklemiyorum. Daha ziyade birçok insanın sezgisel olarak atmayı bildiği ve diğerlerinin faydalı bulacağı bir adımı tarif ediyorum.

David Kessler

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🔶Ama kendimize bu çok önemli ve yoğun altıncı aşamaya -Anlam- tam olarak geçme izni verirsek, acıyı başka bir şeye, zengin ve tatmin edici bir şeye dönüştürmemize izin verecek potaya ulaşırız.

David Kessler

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🔶Anlam neye benzer? Sevdikleriyle geçirdikleri zamana şükretmek; sevdiklerini yad etmek ve onurlandıracak yollar bulmak; hayatın kısalığını ve değerini anlamak ve bunu bir tür büyük değişim veya değişime götüren sıçrama tahtasına dönüştürmek gibi birçok farklı şekil alabilir.

David Kessler

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🔶Madem hayattasınız, o hayatla ne yapmayı planladığınızı düşünmelisiniz. Bulmanız gereken sevdiğiniz kişinin neden öldüğü değil, sizin neden yaşadığınız.

David Kessler

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🔶Sevgi ve keder tek bir pakette gelir. Seviyorsan elbet bir gün hüznü tecrübe edeceksin.

David Kessler

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