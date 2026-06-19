Sevgi ve keder tek bir pakette gelir

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🔶Yıllar geçtikçe iyileşme sürecinin çok önemli bir altıncı aşaması olduğunu farkettim: Anlam. Bu altıncı aşamayı eklerken, keyfi ya da zorunlu bir adım eklemiyorum. Daha ziyade birçok insanın sezgisel olarak atmayı bildiği ve diğerlerinin faydalı bulacağı bir adımı tarif ediyorum.