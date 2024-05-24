Şeker yemeyi 4 hafta bırakırsak ne olur?
Şeker, hayatımızın hemen hemen her yerinde. Tatlılardan meşrubatlara, işlenmiş gıdalardan soslara kadar birçok gıdanın içinde şeker var. Peki ya size, bu tatlı zehirden uzak durmanın hem vücut sağlığı hem de genel sağlığımız açısından inanılmaz faydaları olduğunu söylesek? Hayatınızdan şekeri sadece 4 hafta çıkartarak ulaşacağınız sonuçları sizler için yazdık.
Giriş Tarihi: 24.05.2024
09:31
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
09:53
◼ Şekeri hayatınızdan
sadece 4 hafta çıkarttığınızda neler olabileceğini hiç düşündünüz mü? Şeker bağımlılığı ciddi bir bağımlılıktır ve ne yazık ki hayatımızın her tarafını kuşatmış vaziyettedir. Bazıları için şekeri tamamen bırakmak zor olabilir. İlk birkaç gün ya da hafta boyunca yoksunluk belirtileri yaşama ihtimali güçlüdür ancak bu belirtiler genellikle zamanla azalır.
◼ Tatlılardan meşrubatlara, işlenmiş gıdalardan soslara kadar birçok şeyde şeker var. Kısacası şeker, hayatımızın her yerinde. Size bu
"tatlı" ve bağımlıklık yapan zehirden uzak durursanız gözle görebileceğiniz ve bedenen de hissedeceğiniz değişimin inanılmaz derecede olacağını söylesem, fikrinizi değiştireceğinize eminim. Hazırsanız başlayalım, fikrinizin değişeceğine emin olmakla birlikte önemli bir uyarıyı da söylemeden geçmeyelim:
Önemli hatırlatma: Herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmanız önerilir. Ciddi bir sağlık problemi, devam eden bir rahatsızlığı olanların bu konuda kesinlikle hekim yoluyla ilerleyerek bir program yapmalılardır.
Sağlıkla ilgili bilinmeyenler
Yüzdeki şişkinlik azalacak
◼ Şeker tüketimini kestikten sonra ilk fark edeceğiniz şey,
yüzünüzün daha ince ve şekilli hale gelmesi olacaktır. Ayrıca göbek bölgesindeki yağ kaybı artacak çünkü karaciğer yağları dışarı atmak durumunda kalacak.
◼ Şeker yemeyi bıraktığınızda vücut artık kendi yağlarıyla beslenmek zorunda kalır; çünkü vücudun ana yakıt kaynakları yağ ve şekerdir. Şeker tüketimini kestiğinizde vücut enerji için
şeker kullanmak yerine yağlara yönelir ve bu şekilde yakımı artar.
Gözleriniz daha az bulanık olacak ve daha net görecek
◼ Şeker tüketimini azalttığınızda kesinlikle gözlerinizdeki olumlu değişimleri fark edeceksiniz. Gözleriniz daha
az bulanık olacak ve görüşünüz daha net hale gelecektir. Çünkü gözler, şekere karşı oldukça hassastır.
◼ Şekerin göz ile olan ilişkisini şöyle açıklayabiliriz: Şeker hastaları genellikle gözlerinin arkasındaki ana sinir olan retinayı etkileyen diyabetik
retinopati adı verilen bir durumla karşılaşırlar. Bu yüzden, şeker tüketimini azalttığınızda göz sağlığınızda iyileşmeler gözlemleyeceksiniz.
Sağlığımız hakkında yanlış bildiklerimiz
Böbreklerinizin fonksiyonu artacak
◼ Şeker tüketimini
azalttığınızda böbrekleriniz daha iyi hale gelecek. Böbrekler, yüksek şeker seviyeleri nedeniyle zarar görebilen önemli bir organdır.
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Şeker, böbreklerdeki kan damarları gibi tüplerde iltihaplanmaya ve oksidasyona yol açarak böbreklerin işlevini etkileyebilir. Bu duruma denir. Şeker tüketiminizi azalttığınızda, böbrek fonksiyonunuzun temel olarak iyileşebileceği gözlemlenebilir. diyabetik nefropati
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Atardamarlar, vücudun diğer organlarına kan taşıyan önemli yapılar arasındadır. Atardamarlarda yüksek miktarda şeker birikmesi durumunda, buna diyabetik arter hastalığı veya damar hastalığı denir. Bu durumda, şeker tüketimini azaltmak atardamarlardaki iltihaplanmayı azaltarak ekstra glikozun zararlarını azaltacaktır.
◼ Şeker sadece yağ değil, aynı zamanda kolesterol haline de dönüşebilir, bu nedenle şeker alımını kontrol altına almak kolesterol seviyelerini düzeltebilir. Ardından, sinir sistemi etkilenebilir. Şeker alımını azalttığınızda, sinirlerin iyileşmeye başladığını görebilirsiniz. Eğer diyabetik bir durum olan
periferik nöropati, yani sinir uçlarının ve ayak tabanlarının tahrip olduğu bir durumunuz varsa, şeker alımını azaltmak bu durumun düzelmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, beyinde çok fazla sinir bulunduğundan, beyin de iyileşecektir.
Meyve sebzelerden gelen sağlık