Salda Gölü nerededir, nasıl gidilir? Salda gölü NASA paylaşımı!

NASA, Salda Gölü'nün özelliklerinin Mars'taki Jezero Krateri ile aynı olduğunu açıkladı. Paylaşımda "Jezero'ya gidemezsiniz, ama Türkiye'yi ziyaret edebilirsiniz" denildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. NASA, önceki gün Mars'ta hayat izlerini arayacak olan Perseverance isimli uzay aracını fırlattı. Aracın fırlatılmasından saatler sonra NASA bu kez de Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün fotoğrafını paylaştı. Salda Gölü ile Mars'ta bulunan Jezero kraterinin fotoğrafını yan yana getiren NASA, "Salda ile Jezero arasında coğrafi benzerliklerin olduğunu" belirtti.