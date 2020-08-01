Salda Gölü nerededir, nasıl gidilir? Salda gölü NASA paylaşımı!
NASA Salda Gölü'nün özelliklerinin Mars'taki Jezero Krateri ile aynı olduğunu açıkladı. Paylaşımda "Jezero'ya gidemezsiniz, ama Türkiye'yi ziyaret edebilirsiniz" denildi. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü, ülkemizde koruma altına alınan doğal güzelliklerimizden... Türkiye'nin en derin gölü olma özelliğini taşıyan Salda Gölü'ne 2018'de 500 bin ziyaretçi geldi. Peki, Salda Gölü nerededir, nasıl gidilir? Salda gölü yol tarifi... Salda gölü NASA paylaşımı!
Giriş Tarihi: 01.08.2020
11:12
Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
11:46
Salda gölü çarpıcı NASA paylaşımı!
NASA, Salda Gölü'nün özelliklerinin Mars'taki Jezero Krateri ile aynı olduğunu açıkladı. Paylaşımda "Jezero'ya gidemezsiniz, ama Türkiye'yi ziyaret edebilirsiniz" denildi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. NASA, önceki gün Mars'ta hayat izlerini arayacak olan Perseverance isimli uzay aracını fırlattı. Aracın fırlatılmasından saatler sonra NASA bu kez de Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün fotoğrafını paylaştı.
Salda Gölü ile Mars'ta bulunan Jezero kraterinin fotoğrafını yan yana getiren NASA, "Salda ile Jezero arasında coğrafi benzerliklerin olduğunu" belirtti.
NASA'nın internet sitesinde yayınlanan detaylı bilgide "Mars'taki Jezero Krateri'ne gidemeyebilirsiniz, ama ondan sonraki en iyi yer olan Türkiye'deki Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz" denildi. NASA'nın Mars'a gönderdiği aracı Perseverance, Mars'ta 49 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapacak. Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu biliniyor. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlar sayesinde buranın jeolojik şartlarına ve toprak yapısına dair incelemelerde bulunacak.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan
Salda Gölü, son dönemde turistlerin ilgisini fazlasıyla çekmiş durumda. Salda, yer yer 184 metreye ulaşan derinliğiyle Türkiye'nin en derin gölü olma özelliğini taşıyor. Suyu ise az tuzlu ve yüksek alkali özellikte. Gölden herhangi bir akarsu çıkışı bulunmuyor. Bu da Salda'yı kapalı havza gölü yapıyor.
Göl, barındırdığı endemik türler ile aynı zamanda uluslararası bir öneme de sahip. Önemli kuş, doğa ve bitki alanı. Salda Gölü'nün yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Göl ve kıyı şeridi 1. Derece Doğal Sit alanı durumunda. Yani bilimsel ve arkeolojik çalışmalar hariç, kesinlikle dokunulmaması gereken bir yer kuyruğunun 2 türü, yalnızca Salda'nın güney kıyılarında yetişiyor.
Kapladığı Alan : 57 km2
Derinlik: 185 metre (ölçülebilen) Ortalama Yükseklik: 1.193 metre
Mars'ın yüzey özelliklerine sahip dünyadaki iki yerden biri olan Salda Gölü, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden. Burdur'un Yeşilova ilçe merkezine yaklaşık 4 km mesafede bulunan göl, 44 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Yeşilova ilçesi, Doğanbaba ve Kayadibi köyleriyle çevrili olan Salda Gölü, 184 metreye varan derinliğiyle
Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alıyor.