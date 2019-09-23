Sabah erken kalkmak sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Sabah erken kalkmak, son zamanlarda özellikle de sosyal medya fenomenlerinin oldukça popüler hale getirdiği bir konu. Peki, sabah erken kalkmak, gerçekten vücut sağlığımıza ve ruhsal durumumuza olumlu bir katkı sağlıyor mu? Sabah 5'te kalkmanın faydaları neler? Beynimiz hangi saatte, hangi işlevi yerine getiriyor? Biyolojik saat nedir ve nasıl gün boyu nasıl işliyor? Hiç durmayan eşsiz bir makine olarak insan vücudu ve bu mucizevi makinenin 24 saati…
Giriş Tarihi: 23.09.2019
09:31
Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
10:49