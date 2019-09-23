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Sabah erken kalkmak sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Sabah erken kalkmak, son zamanlarda özellikle de sosyal medya fenomenlerinin oldukça popüler hale getirdiği bir konu. Peki, sabah erken kalkmak, gerçekten vücut sağlığımıza ve ruhsal durumumuza olumlu bir katkı sağlıyor mu? Sabah 5'te kalkmanın faydaları neler? Beynimiz hangi saatte, hangi işlevi yerine getiriyor? Biyolojik saat nedir ve nasıl gün boyu nasıl işliyor? Hiç durmayan eşsiz bir makine olarak insan vücudu ve bu mucizevi makinenin 24 saati…

Giriş Tarihi: 23.09.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 10:49
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BİYOLOJİK SAAT DAVRANIŞLARIMIZI ETKİLİYOR?
BİYOLOJİK SAAT DAVRANIŞLARIMIZI ETKİLİYOR?

Vücudumuzun tüm fonksiyonlarının düzenli bir biçimde çalışması için biyolojik saatimizin ihtiyaç duyduğu şeyleri bilmek, sağlığımızı korumamız açısından oldukça önemli.

"Sirkadiyen ritm" olarak adlandırılan vücudun biyolojik saati, geceleri uyumamızın sebebi olduğu gibi, davranışlarımızı ve bedensel işlevlerimizi de ciddi şekilde etkileyen bir olgu. Ruh halimiz, hormon düzeylerimiz, vücut ısımız ve metabolizmamız düzenli bir ritim halinde çalışıyor.

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24 SAAT İÇERİSİNDE VÜCUDUMUZDA NELER OLUYOR?
24 SAAT İÇERİSİNDE VÜCUDUMUZDA NELER OLUYOR?

İnsan vücudunun fonksiyonlarının hangi saatlerde daha aktif olduğunu bilmek, hangi işi ne zaman yapacağınıza dair güzel bir ipucu sunuyor.

Peki, 24 saat içerisinde vücudumuzda neler oluyor? Ünlü Youtuberların sıklıkla dile getirdiği "Sabah 5'te kalkma" metodu bedenimiz için ne kadar doğru? Hangi zaman diliminde hangi işleri yapmakta daha etkili oluruz?

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01.00
01.00

Günün, daha doğrusu gecenin ilk saati vücudun uyku için hazırlandığı saattir. Biz her ne kadar aksi için çabalasak da verimimiz düşük olacaktır.

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02.00
02.00

Refleksler, görme ve algılama konusunda dikkatin en düşük olduğu saattir. Trafik kazalarının en çok bu saatte görüldüğü gerçeği bu bilgiyle bağdaştırılabilir.

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03.00
03.00

Melatonin hormonunun en yoğun salgılandığı saattir, dolayısıyla depresif hissetmeye yatkınsanız bu saatlerde uykuda olmak en iyisi.

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