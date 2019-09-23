Sabah erken kalkmak sağlığımızı nasıl etkiliyor?

İnsan vücudunun fonksiyonlarının hangi saatlerde daha aktif olduğunu bilmek, hangi işi ne zaman yapacağınıza dair güzel bir ipucu sunuyor.

Peki, 24 saat içerisinde vücudumuzda neler oluyor? Ünlü Youtuberların sıklıkla dile getirdiği "Sabah 5'te kalkma" metodu bedenimiz için ne kadar doğru? Hangi zaman diliminde hangi işleri yapmakta daha etkili oluruz?