Radyolar hayatımızın neresinde?
Yaklaşık bir asır önce hayatımıza giren radyo, en çok tercih edilen kitle iletişim araçlarından biri olarak popülerliğini koruyor. Yayın içerikleri ve çeşitliliğinin arttığı, tematik kanalların ortaya çıktığı ve internet teknolojileri ile dijitalleşen radyolar, farklı platformlar ortaya çıksa da halen tercih ediliyor. RTÜK'ün verilerine göre, Türkiye'de günlük radyo dinleme süresi ortalama 1 saat 43 dakika. Peki, radyodan neden vazgeçemiyoruz? 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla "Radyolar hayatımızın neresinde?" sorusunun cevabını derledik.
Giriş Tarihi: 13.02.2021
17:25
Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
18:39
RADYOYA GİDEN YOLUN MİHENK TAŞLARI
Radyonun icadı, pek çok teknik gelişmenin yaşanması ve birden fazla buluşun bir araya getirilmesi ile gerçekleşti.
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Teknik açıdan bakıldığında, radyonun icadında şu iki keşfin önemi büyüktü:
Telgraf, gönderilmek istenen mesajın kablolar aracılığıyla karşı tarafa iletildiği bir sistemdi. Telsiz telgraf haberleşmesi: gerçekleştirilmesine dair çalışmalar yapılmaya başlandı ve telgraf mesajları, sinyaller aracılığıyla kablosuz bir şekilde aktarılmaya başlandı. Bu konuda araştırma yapan bilim insanlarından biri de Nikola Tesla'ydı. 1891 yılı itibariyle bu iletişimin kablo ağı kullanılmadan
Alman fizikçi Elektro manyetik dalgaların keşfi: kanıtlaması, bir başka mihenk taşı oldu. VHF ve UHF bantları oluşturan Hertz, bunları bir cihaza entegre etmeyi başardı. Böylece radyo dalgaları, "Hertz dalgaları" olarak iletişim tarihindeki yerini aldı. Heinrich Hertz'in elektro manyetik dalgaların varlığını
On yıllar süren çalışmalar, pek çok bilimsel ve teknik gelişme, radyonun icadına zemin hazırladı.
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İtalyan bilim insanı
yürütüyordu. 1890'lı yılların ortalarında İngiltere'ye göç etti ve önce burada, ardından da ABD'de şirket kurdu. 1901 yılında ise Guglielmo Marconi, telsiz haberleşmesi ile ilgili çalışmalar İngiltere'den ABD'ye göndermeyi başardı. ilk transatlantik sinyali
Onun bu başarısı İngiliz Deniz Kuvvetleri'nin dikkatini çekti.
telsiz haberleşmesi kullanılmaya başlandı. Bu icat, halkın dikkatini Gemiler arası, denizle kara arası iletişimde kurtarma operasyonlarında çekti. Öyle ki dönemin gazeteleri, bu olaya dair detayları telsizden gönderilen haberlerle sağlamıştı. 1912'de yaşanan Titanik faciasındaki
ile bugün bildiğimiz anlamda radyonun doğuşu gerçekleşmiş oldu ve 1906 yılında ilk uzun mesafe radyo yayını gerçekleşti. Sesin aktarılabilmesinin de olanaklı hale gelmesi
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Eskinin hiç eskimeyen adı: Radyo
DÜNYADAKİ İLK RADYO YAYINLARI
1920'li yıllarda kitlesel bir nitelik kazanan radyolar, 1930'lu yıllarda günlük hayatın bir parçası haline gelerek altın çağını yaşadı.
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yapıldı, 1922'de İngiltere'de BBC, 1929 yılında Sovyetler Birliği'nde Moskova Radyosu ve 1933 yılında ise Naziler tarafından Almanya'nın Sesi radyosu kuruldu. 1919 yılında ABD'de ilk kamusal yayın
Radyo bu tarihlerde içerik olarak da gelişmeye,
eğlenebilecekleri, boş vakitlerini geçirebilecekleri bir araç haline geldi. insanların bilgi alabilecekleri,
📌 Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı sırasında ise Nazi Almanya'sı tarafından başlıca propaganda aracı olarak kullanıldı.
TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞI NE ZAMAN BAŞLADI?
Türkiye'de radyo yayıncılığı, İstanbul Radyosu'nun 6 Mayıs 1927'deki ilk yayını ile başladı.
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Bu yayında Eşref Şefik Bey tarafından yapılan ilk anons şöyleydi:
"Alo alo muhterem samiin! Burası İstanbul telsiz telefonu…"
O tarihte henüz
yayın, her akşam binanın kapısında bulunan hoparlör ile gerçekleştirilir; dinleyenler çevrelerine anlatıp radyo kavramının yayılmasına katkı sağlarlardı. kimsede radyo alıcısı bulunmadığından
Türkiye Telsiz Telgraf Anonim Şirketi'ne verilen radyo yayın izni, 1936 yılında PTT'ye 1940 yılında ise Matbuat Umum Müdürlüğüne devredildi. Devlet teşekkülü altında olan
başladı. radyonun yaygınlığı ve yayınların içeriği de artmaya
📌 1960'lı yıllardan itibaren kitlesi artan radyo, 1964 yılında TRT'ye devredildi. Türkiye'de radyo yayıncılığı, 1975 yılına kadar tek radyo ile sürdü.
1990’LARDA ÖZEL RADYOLAR DİNLEYİCİYLE BULUŞTU
1975 yılında eğitim ve kültür içerikli radyo yayını yapmak amacıyla TRT 2 yayın hayatına başladı.
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1990'lı yıllara gelindiğinde ise
başladı. Televizyona kıyasla kuruluş maliyetinin daha düşük olması ve program üretiminin ucuz olması nedeniyle radyo sayısı hızla arttı. özel radyolar dinleyiciyle buluşmaya
Zamanla
yaşanan teknolojik gelişmeler, radyoların cebe sığacak kadar küçüldüğü bir döneme geçiş yaptı. yayın içerikleri ve çeşitlilik arttı;
İnternetin de etkisiyle radyo yayıncılığı farklı platformlara doğru evrilmeye başlad
ı. yeni bir çığır açtı. İnternet sayfaları, dijital teknolojiler ve mobil uygulamalara uyarlanan radyolar, her zaman her yerde ulaşılabilir hale geldi. Tematik yayıncılık anlamında internet radyoları