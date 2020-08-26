Öyküsü başka coğrafyalara uzanan üç lezzet

Avrupa ise kahve ile Osmanlı sayesinde tanıştı. Osmanlı ordusu, II. Viyana Kuşatmasından çekilirken ağırlık yapacak her şeyi geride bırakmıştı. Kahve çuvalları da geride bırakılan ganimetlerden biriydi.

Türk ordugâhında casus olarak dolaşıp, çeşitli söylentiler çıkaran ve Viyana'nın dışarıdaki kuvvetlerle irtibatını temin eden Leh asıllı Koltschitzky, tercümanlık göreviyle Osmanlı çadırında bulunuyordu. Kolschitzky, kahve ile burada tanışmıştı.

Osmanlı'nın Viyana Kuşatması'ndan Avrupalılara ne kaldı?