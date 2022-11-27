Ortodontik tedavi estetik midir? Diş tedavisinde merak edilenler...
Son zamanlarda sıklıkla tercih edilen ortodontik tedavi, ağız ve dişteki yapısal bozuklukların giderilmesi amacıyla yapılır. Ortalama iki yıl boyunca devam eden süreç sonunda dişlerin sağlıklı bir yapıya kavuşması hedeflenir. Peki ortodontik tedavide nelere dikkat etmeli? Tedavi sonrası bozulma görülür mü?
Giriş Tarihi: 28.11.2022
10:33
Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
10:37
🔸 Orto latince düzeltmek, donti ise diş ve diş dokuları anlamına gelir. Ortodonti diş hekimliği branşlarından biridir.
Çene yapısında var olan bozuklukların düzeltilmesi, dişlerin arasında oluşan boşlukların giderilmesi, ağız kapama sorunları ve diş eğriliklerinin düzeltilmesiyle ilgilenen bilim dalıdır.
🔸 Ortodonti,
kişiye özel bir tedavidir. İdeal dizilimin elde edilmesi için dişlere kuvvet uygulanır. Günümüzde ortodontik tedavi sıklıkla tercih edilmektedir.
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Ortodonti tedavisindeki amaç, doğru dizimi oluşturarak dişlerin sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlamaktır. Çene bozukluğu olan bireylerde ise çenenin ideal konumuna getirilmesidir.
🔸 Tedavi, çene ve dişleri yaratılışsal konumuna getirerek fonksiyon kazandırır. İdeal konuma gelen dişler, estetik bir görünüme kavuşur.
Estetik tedavi hedef değil ulaşılan sonuçtur.
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Ortodonti ihtiyacı nereden doğar?
🔸 Ortodonti ihtiyacı,
çene bozuklukları ve erken süt dişi kaybı nedenlerinden dolayı oluşabilir. Genetik, çapraz kalıtım ve ağız solunumu yapma gibi durumlar da ağız ve diş şeklini olumsuz etkiler.
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Çene darlığı gibi sebepler de ortodonti ihtiyacını doğurur.
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Dişlerde var olan çapraşıklıklar, fırçanın çapraşıklığın bulunduğu yerleri temizleyememesine neden olarak çürük oluşturur. Oluşan çürükler, diş taşına sebep olur. Domino gibi birbirini etkileyen bu durumun oluşmaması için çapraşıklığın ortodontik tedaviyle düzeltilmesi gerekir.
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Ortodontik tedavide nelere dikkat etmeli?
🔸 Çocuğun dişleri çıkmaya başladıktan sonra ya bebek diş fırçası veya temiz tülbentle temizlenmelidir.
🔸 Süt dişler, kendinden sonra gelecek daimi dişlere yer hazırlar. Dolayısıyla
süt dişlerine çok dokunulmamalı ve kendi kendilerine doğal akışında düşmeleri beklenmelidir.
🔸 Süt dişlerinin çürümesi durumunda muhakkak tedavileri yapılmalıdır. Erken süt dişi çekimi olmaması için diş bakımına dikkat edilmeli, kaybedildiği takdirde yer tutucular yapılmalıdır.
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Ortodontik tedavi ne zaman başlar?
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Ortodontik yani klasik tel tedavisi 12 yaşından sonra yapılır. Çünkü kalıcı dişler bu yaştan sonra tam olarak oturmaktadır. 8-10 yaşlarında ise plak şeklinde tedavi yapılmaktadır.
🔸 Gençlerde ve yetişkinlerde istenen yaşta ortodontik tedavi yapılabilir. Fakat erken teşhis, tedavi, takip süreciyle var olan durumun ilerlemeden erken yaşlarda tedavi edilmesi tercih edilmelidir.
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