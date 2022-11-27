Ortodontik tedavi estetik midir? Diş tedavisinde merak edilenler...

🔸 Ortodonti ihtiyacı, çene bozuklukları ve erken süt dişi kaybı nedenlerinden dolayı oluşabilir. Genetik, çapraz kalıtım ve ağız solunumu yapma gibi durumlar da ağız ve diş şeklini olumsuz etkiler.

🔸 Çene darlığı gibi sebepler de ortodonti ihtiyacını doğurur.

🔸 Dişlerde var olan çapraşıklıklar, fırçanın çapraşıklığın bulunduğu yerleri temizleyememesine neden olarak çürük oluşturur. Oluşan çürükler, diş taşına sebep olur. Domino gibi birbirini etkileyen bu durumun oluşmaması için çapraşıklığın ortodontik tedaviyle düzeltilmesi gerekir.

'Çapraşık dişler için tek tedavi yöntemi diş teli değil'