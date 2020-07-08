Ordu'da doğa harikası miras: Perşembe Yaylası

Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına bakmak dahi günlük yaşamın stresinden biraz da olsa uzaklaştırıyor. Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası da doğa harikası miraslarımızdan biri… Akarsularıyla ünlü bu yayla, çimlerle kaplı tepeler ve sürekli yön değiştiren mendereslerden oluşuyor. Sizler için Perşembe Yaylası hakkında kısa bilgiler derledik.
Giriş Tarihi: 08.07.2020
09:03
Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
16:08
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Menderesleri ve yayla gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor
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Çimlerle kaplı tepeler ve sürekli yön değiştiren mendereslerden oluşuyor
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Her mevsim farklı doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor