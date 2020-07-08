Ordu'da doğa harikası miras: Perşembe Yaylası

Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına bakmak dahi günlük yaşamın stresinden biraz da olsa uzaklaştırıyor. Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası da doğa harikası miraslarımızdan biri… Akarsularıyla ünlü bu yayla, çimlerle kaplı tepeler ve sürekli yön değiştiren mendereslerden oluşuyor. Sizler için Perşembe Yaylası hakkında kısa bilgiler derledik.