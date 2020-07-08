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Ordu'da doğa harikası miras: Perşembe Yaylası

Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına bakmak dahi günlük yaşamın stresinden biraz da olsa uzaklaştırıyor. Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası da doğa harikası miraslarımızdan biri… Akarsularıyla ünlü bu yayla, çimlerle kaplı tepeler ve sürekli yön değiştiren mendereslerden oluşuyor. Sizler için Perşembe Yaylası hakkında kısa bilgiler derledik.

Giriş Tarihi: 08.07.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 16:08
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Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına bakmak dahi günlük yaşamın stresinden biraz da olsa uzaklaştırıyor.

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Menderesleri ve yayla gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor
Menderesleri ve yayla gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası da doğa harikası miraslarımızdan biri…

Perşembe Yaylası, doğa harikası menderesleri ve yayla gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

Karadeniz'in doğal güzelliklerinden 5 yayla önerisi

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Çimlerle kaplı tepeler ve sürekli yön değiştiren mendereslerden oluşuyor
Çimlerle kaplı tepeler ve sürekli yön değiştiren mendereslerden oluşuyor

Akarsularıyla ünlü bu doğa harikası, çimlerle kaplı tepeler ve sürekli yön değiştiren mendereslerden oluşuyor.

Girişinde doğal gölü bulunan yayla, kano, golf, beyzbol, trekking, yamaç paraşütü gibi etkinliklerle de ziyaretçilerine farklı alternatifler sunuyor.

Bazı vatandaşlar yaylaya düzenlenen turlarla gelirken kimileri ise kendi araçlarıyla yolculuk yapmayı tercih ediyor.

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Her mevsim farklı doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor
Her mevsim farklı doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor

Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, her mevsim farklı doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Yapılaşmanın yasak olduğu yaylaya gelen vatandaşlar, aileleriyle hoşça vakit geçiriyor. Ziyaretçiler yaylada, piknik ve yürüyüş yapıp gölde deniz bisikleti kullanarak doyasıya eğleniyor.

Karadeniz'in kendisine hayran bırakan rotaları

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Yayla yolunun büyük bir kısmı asfalt
Yayla yolunun büyük bir kısmı asfalt

İlkbaharın gelmesiyle karların erimeye başladığı yaylada, yaz mevsiminin doğayı yeniden canlandırdığını görmek mümkün.

Perşembe Yaylası 1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile turizm merkezi ilan edildi. Yayla yolunun büyük kısmı asfalt, kalanı stabilize yoldur.

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