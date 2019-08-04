Karadeniz'in doğal güzelliklerinden 5 yayla önerisi
Karadeniz'in binlerce metre yüksekteki yemyeşil yaylalarına bakmak dahi sizi, günlük yaşamın stresinden biraz da olsa uzaklaştırır. Eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarının uğrak mekanları arasında olan Karadeniz yaylaları, tercih edilen doğal güzellikler arasında. Sizler için tatil planınıza yardımcı olacağını düşündüğümüz Karadeniz'in doğal güzelliklerinden 5 yaylayı listeledik.
Giriş Tarihi: 04.08.2019
15:38
Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
08:47
Karagöl, Kuzey Anadolu Dağları'nın devamı niteliğinde olan Karçal Dağları'nın (3415 m) kuzeybatısında yer alır. Artvin ilinin Borçka İlçesi sınırlarında kalan gölün, ilçe merkezine uzaklığı 27 km. Bir heyelanla meydana gelen göl, deniz seviyesinden 1450-1480 m aralığında yer alır. Karagöl ve çevresi sahip olduğu jeolojik, jeomorfolojik, flora, fauna zenginliği ve peyzaj özellikleri nedeniyle Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Saha başta eko-turizm olmak üzere çeşitli turizm etkinlikleri için önemli bir potansiyele sahiptir.
Karadeniz'in kendisine hayran bırakan rotaları dosyamıza buradan ulaşabilirsiniz.
Artvin'in yemyeşil doğası birçok yaylaya da ev sahipliği yapar. Borçka'dan araçla ulaşılan
Karagöl Yaylası da bunlardan biri. Yaz aylarında her Cuma kurulan pazarla renklenir. Eşsiz bir floraya sahip bölgede doğa yürüyüşleri yapabilir, birçok vahşi hayvanın yaşam alanı olan bu yaylada harika fotoğraflar çekebilirsiniz.
Ayder Yaylası, Çamlıhemşin / Rize
Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden
Ayder Yaylası, günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyen tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, doğal güzelliğiyle cezbeden ve aynı zamanda kaplıcalarıyla ünlü Ayder Yaylası'na, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Ayder Yaylası, günübirlik gelip hafta sonunu değerlendirmek, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve aynı zamanda bayram tatillerini geçirmek isteyenlerin uğrak yeri. Deniz, kum, güneşten uzaklaşmak isteyenler yağmurun sesini, doğanın güzelliklerini görmek için Ayder Yaylası'nı tercih edebilir. Zaman zaman yoğun yağış nedeniyle yanınıza yağmurluk ve şemsiye almayı ihmal etmeyin.
Günübirlik gezilebilecek doğa ile iç içe tatil rotaları dosyamıza buradan ulaşabilirsiniz.
Ayder Yaylası, Çamlıhemşin / Rize
Demiryolu seçeneği bulunmayan Ayder Yaylası'na ulaşabilmek için önce
Rize ya da Trabzon'a gitmek gerekiyor. Uçakla yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından Trabzon Havaalanı'na iniş yapılıyor. Kendi aracınızla yola çıktığınızda otoyollardan ve sahilden Ayder'e ulaşabilirsiniz. Rize'nin Pazar ilçesinden 22 km sonra Çamlıhemşin'e ulaşır, 19 km gittikten sonra da Ayder Yaylası'na varırsınız.
Pokut Yaylası, Çamlıhemşin / Rize
Yine Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında yer alan
2 bin 170 rakımlı Pokut Yaylası, eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarının uğrak mekanları arasında yer alıyor. Özgün mimariye sahip, en eskisi 250 yıllık 50 civarında ahşap evin bulunduğu geniş çam ormanlarıyla çevrili Pokut Yaylası, trekking yapmayı sevenler ile fotoğraf sanatçılarının vazgeçemedikleri yerler arasında bulunuyor.
Türkiye'nin görülmesi gereken 10 köyü dosyamıza buradan ulaşabilirsiniz.